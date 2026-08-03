La hermana del joven asesinado en Chaco denunció que la acusada ya tenía dos denuncias por violencia: "Mi hermano quiso dejarla muchas veces"
La familia de Matías Julián Álvarez Guardia reclamó que se investiguen antecedentes de violencia de la acusada. La Justicia avanza con la causa mientras espera el resultado final de la autopsia.
Resumen para apurados
- La hermana de Matías Álvarez Guardia, asesinado a puñaladas el domingo en Resistencia, denunció que la acusada ya registraba dos denuncias previas por violencia de género.
- El crimen ocurrió durante una discusión en la vivienda de la víctima. Tras el ataque, Álvarez Guardia falleció en el hospital y la sospechosa fue detenida horas después.
- La fiscalía aguarda la autopsia final e incorpora las pericias del vehículo de traslado, mientras la familia pide investigar la inacción del entorno de la detenida.
La investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que murió tras recibir una puñalada en el pecho en la ciudad de Resistencia, Chaco, sumó un nuevo capítulo luego de que su hermana afirmara que la mujer detenida por el hecho ya había sido denunciada anteriormente por violencia.
Durante el velorio de la víctima, Noelia Guardia sostuvo que su hermano había presentado dos denuncias contra su pareja, una en 2024 y otra en 2025, y reclamó que esos antecedentes sean incorporados a la investigación judicial.
"Era una relación muy tóxica"
Según el relato de la hermana de la víctima, la pareja mantenía una relación desde hacía aproximadamente dos años y, aunque no convivían, el vínculo estaba atravesado por episodios de violencia y conflictos constantes.
"No convivían, pero ella lo buscaba permanentemente. Mi hermano intentó terminar la relación varias veces", aseguró la mujer, quien también describió a la acusada como una persona "muy tóxica" y cuestionó el accionar de su entorno familiar.
Además, afirmó que durante la madrugada del hecho la joven habría ingresado a la vivienda donde dormía Julián utilizando una llave que luego fue secuestrada por los investigadores y que podría convertirse en una prueba dentro de la causa.
El reclamo de la familia
Noelia Guardia también pidió que la Justicia investigue qué ocurrió inmediatamente después del ataque.
Según su versión, mientras su hermano era trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, la acusada permaneció en la vivienda hasta que familiares llegaron para retirarla del lugar. La mujer cuestionó que, según afirmó, ninguno de ellos hubiera alertado a la Policía.
Asimismo, solicitó el secuestro del vehículo en el que la víctima fue trasladada al centro de salud para que forme parte de las pericias.
Cómo avanza la investigación
La principal sospechosa, una joven de 25 años identificada como Victoria Luz Cantero, fue detenida pocas horas después del hecho y este lunes fue llevada a declarar ante la Justicia.
La causa quedó a cargo del Equipo Fiscal N.º 2, dirigido por la fiscal Ana González de Pacce, que continúa reuniendo pruebas mientras aguarda el informe definitivo de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.
Qué se sabe del crimen
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda de Resistencia. De acuerdo con la investigación preliminar, Álvarez Guardia recibió una puñalada en el tórax durante una discusión con su pareja.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Perrando, donde fue sometida a una intervención quirúrgica. Sin embargo, falleció como consecuencia de la gravedad de la herida. La acusada permanece detenida mientras avanza la investigación judicial.