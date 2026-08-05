Violencia de género contra hombres: “Las víctimas dudan de hacer las denuncias por vergüenza”

Su colega, el abogado Aníbal Paz planteó otra mirada sobre este asunto. “Es poco común que los hombres denuncien violencia de parte de una mujer. Lo que se debe aclarar es que cuando se denuncia actos de violencia entre una misma pareja, a mi criterio es un delito de violencia”, sostuvo. “El término fue adoptado como un agravante a la figura penal ya legislada en la que una mujer tiene prioridad a ser escuchada”, añadió en una entrevista con LA GACETA.