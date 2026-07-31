Victoria Villarruel le respondió a Diego Santilli tras el pedido de renuncia: "Sea democrático y respete el voto popular"

El pedido de renuncia de Santilli

El cruce comenzó este viernes por la mañana, cuando Santilli cuestionó con dureza las publicaciones que Villarruel había realizado el día anterior. El funcionario calificó esos mensajes como una "barbaridad", un "disparate" y una "falta de sentido común". Consultado sobre la continuidad de la vicepresidenta en el Gobierno, fue categórico: "Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita".