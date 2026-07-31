Política

Victoria Villarruel le respondió a Diego Santilli tras el pedido de renuncia: "Sea democrático y respete el voto popular"

La vicepresidenta cruzó al jefe de Gabinete luego de que le reclamara públicamente que "dé un paso al costado".

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La vicepresidenta argentina Victoria Villarruel exigió este viernes en X a Diego Santilli respetar el voto popular, luego de que el funcionario pidiera su renuncia al Gobierno.
  • El conflicto escaló cuando Villarruel cuestionó el estado del presidente Milei tras un retuit que la acusaba de conspirar, ante lo cual Santilli le exigió dar un paso al costado.
  • El cruce expone una profunda fractura en el oficialismo argentino, lo que podría tensar la gobernabilidad y la dinámica institucional en el Congreso de la Nación.
Resumen generado con IA

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió este viernes al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que este le pidiera públicamente que renuncie a su cargo. 

Lo hizo mediante un mensaje publicado en la red social X, donde defendió la legitimidad de la fórmula presidencial que integró junto a Javier Milei y acusó a sectores de la política de intentar afectar la institucionalidad.

"Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria", escribió Villarruel, sin mencionar a Santilli por su nombre.

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La presidenta del Senado profundizó sus críticas al sostener que quienes ejercen ese tipo de presiones son "parásitos" y concluyó su publicación con una advertencia: "Sea democrático y respete el voto popular".

Además, la vicepresidenta remarcó el origen político de la alianza que la llevó al Gobierno junto a Milei. En ese sentido, afirmó que la fórmula presidencial de 2023 "surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía" de la dirigencia tradicional, a la que volvió a calificar como "parásitos".

El pedido de renuncia de Santilli

El cruce comenzó este viernes por la mañana, cuando Santilli cuestionó con dureza las publicaciones que Villarruel había realizado el día anterior. El funcionario calificó esos mensajes como una "barbaridad", un "disparate" y una "falta de sentido común". Consultado sobre la continuidad de la vicepresidenta en el Gobierno, fue categórico: "Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita".

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Asimismo, sostuvo que las expresiones de Villarruel constituían "agravios impropios de una persona que acompañó al presidente en la fórmula". También dijo estar "en total desacuerdo" con la conducta de la vicepresidenta y cuestionó que, en lugar de respaldar al Gobierno, "siempre pone palos en la rueda".

El origen de la disputa

La controversia se originó a partir de un retuit publicado por Javier Milei en su cuenta oficial, en el que compartió un mensaje de la diputada Lilia Lemoine.

En esa publicación, Lemoine acusó a Villarruel de coordinar acciones contra el Gobierno junto a la exintegrante del bloque oficialista Marcela Pagano. Según la legisladora, ambas habrían intentado impulsar un juicio político contra el mandatario, compartirían asesores y se habrían acercado al peronismo.

"Son como Rusia e Irán... fingen ser enemigas pero son socias contra Occidente", escribió la diputada.

La reacción de Villarruel fue inmediata y fue elevando el tono de sus cuestionamientos durante el jueves. En una primera respuesta calificó el posteo como una "locura galopante" y agregó que "parece contagioso el delirio".

Más tarde endureció sus declaraciones: "El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas".

Finalmente, publicó el mensaje que generó mayor repercusión política: "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

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