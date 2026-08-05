Daniel Dessein: “El periodismo ayuda a ordenar ideas en medio de la confusión que reina”

“Lo que hemos hecho básicamente todo este tiempo es alimentar un gran debate público, alimentar un diálogo”, planteó. Luego, puso en números la historia de LA GACETA. El diario ya superó las 41.300 ediciones y, a lo largo de su trayectoria, publicó una cantidad extraordinaria de contenidos. Para dimensionar esa producción, Dessein dijo que si se sumaran todos los ejemplares impresos a lo largo de estos 114 años, la cifra rondaría los 500 millones. Puestos unos sobre otros, formarían una torre de 15.000 de kilómetros. “Si extendiéramos esos pliegos de papel por todo Tucumán, ocuparía la que, prácticamente, la quinta parte de toda la provincia.