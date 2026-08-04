Los 114 años de LA GACETA

En aquel primer número de 1912 se planteaba que la política no podía serle indiferente a la tarea periodística, porque (la política) “es la ciencia de gobernar los pueblos y cuando ella se desvía de su verdadera ruta, se desvían también las finanzas, se desvían todos los factores económicos y aún sociales y la resultante lógica es la ruina material o, con frecuencia, la ruina moral”. En esa tarea escrutadora la prensa ha padecido con frecuencia la hostilidad del poder político y económico -en una ocasión fue quemada una edición dominical de LA GACETA- y ahora, con la expansión de las redes sociales, con las “fake news”, se ha acentuado la responsabilidad de la búsqueda de la verdad, con el objetivo de ayudar a la sociedad a analizar la realidad y reflexionar sobre ella.