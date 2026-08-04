Adepa saludó a LA GACETA por su 114° aniversario y destacó su rol como "referencia indispensable" del periodismo argentino

Nos llena de satisfacción, además, que LA GACETA y la provincia de Tucumán sean este año anfitriones de la 64ª Asamblea General de Adepa, que se celebrará del 9 al 11 de septiembre. Estamos convencidos de que este importante encuentro nacional de la prensa argentina constituirá una excelente oportunidad para seguir fortaleciendo los vínculos entre los medios asociados y debatir los principales desafíos que enfrenta nuestra industria en un escenario marcado por la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y la necesidad de construir modelos de negocio sustentables para el periodismo profesional.A través de esta carta queremos reiterar la satisfacción de contar con LA GACETA entre los socios de Adepa, en la seguridad de que su permanente colaboración, sumada a la de los restantes asociados, continuará contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales de nuestra entidad y al fortalecimiento del periodismo independiente en la Argentina.