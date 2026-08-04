Adepa saludó a LA GACETA por su 114° aniversario y destacó su rol como "referencia indispensable" del periodismo argentino

Por medio de la presente, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) hace llegar su más cordial saludo a los directivos, periodistas, colaboradores y personal administrativo de LA GACETA, con motivo de celebrarse el 114º aniversario de su fundación.
A lo largo de más de un siglo de trayectoria, LA GACETA se ha consolidado como uno de los medios periodísticos más prestigiosos e influyentes de la Argentina. Su compromiso permanente con la información de calidad, su independencia editorial y su vocación de servicio público la han convertido en una referencia indispensable no sólo para la provincia de Tucumán, sino para todo el Noroeste Argentino y la región, desempeñando un papel fundamental en la construcción del debate democrático y en la promoción de una ciudadanía informada.
En un contexto de profundas transformaciones para la industria de los medios, resulta especialmente destacable la capacidad de LA GACETA para adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de consumo informativo. Su permanente apuesta por la innovación, la transformación digital y el desarrollo de nuevos productos periodísticos constituye un ejemplo del compromiso con la evolución del periodismo profesional sin renunciar a los valores que han guiado su historia desde su fundación.
Queremos expresar, asimismo, nuestro especial reconocimiento a su compromiso institucional, que ha sido fundamental para el fortalecimiento de nuestra entidad. Como ex presidente de la Asociación y actual presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, ha realizado una contribución decisiva en la defensa de la libertad de expresión, el acceso a la información pública, la protección del ejercicio del periodismo y la promoción de un marco institucional que garantice el pleno respeto de estos principios esenciales para la vida democrática.
Nos llena de satisfacción, además, que LA GACETA y la provincia de Tucumán sean este año anfitriones de la 64ª Asamblea General de Adepa, que se celebrará del 9 al 11 de septiembre. Estamos convencidos de que este importante encuentro nacional de la prensa argentina constituirá una excelente oportunidad para seguir fortaleciendo los vínculos entre los medios asociados y debatir los principales desafíos que enfrenta nuestra industria en un escenario marcado por la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y la necesidad de construir modelos de negocio sustentables para el periodismo profesional.A través de esta carta queremos reiterar la satisfacción de contar con LA GACETA entre los socios de Adepa, en la seguridad de que su permanente colaboración, sumada a la de los restantes asociados, continuará contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales de nuestra entidad y al fortalecimiento del periodismo independiente en la Argentina.
Hacemos propicia la circunstancia para hacer llegar nuestras más sinceras felicitaciones a toda la comunidad de LA GACETA, formulando votos por la continuidad de una trayectoria periodística que constituye un verdadero orgullo para el país.Saludamos a usted con nuestra más distinguida consideración.
Martín Etchevers y Ana Tronfi
Presidente y secretaria general, respectivamente, de la Adepa