Santiago Loza:“Entre lo aparentemente menor, aparece lo extraordinario”

- Cada proyecto ha ido ocupando su tiempo. El cine a veces se pone muy complicado, es muy esporádico entre una película y otra y, en los últimos años, mi relación con el cine han sido películas más pequeñas, casi documentales. Lo que me ha ido ganando es una práctica en torno a la escritura, que me ha ido animando a intentar que se valga por sí misma. De alguna manera, cuando empecé a escribir teatro fue porque estaba en crisis con el cine, y el teatro me llevó un poco hacia la poesía, o a animarme a escribir narrativa. Finalmente, ahora que soy más grande, lo que me ordena es la escritura: una práctica un poco más solitaria, pero que no es tan dependiente del caos laboral. Me interesa el lenguaje y desentrañar eso.