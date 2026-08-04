Daniel Dessein: “El periodismo puede actuar como un contrapeso en un mundo donde reina la confusión”

Dessein encontró una imagen para explicar ese recorrido. Recordó a María Angélica Tiscornia, una mujer que cumplió 114 años y que se encuentra entre las personas más longevas del mundo. Al repasar las características que suelen compartir quienes alcanzan esas edades, mencionó hábitos sencillos: moverse, mantener una alimentación equilibrada, evitar excesos, no fumar y, sobre todo, “tejer lazos sociales y conversar”. “Quizá la clave de LA GACETA también sea esa: lo que ha mantenido es una conversación a lo largo de este tiempo”, planteó.