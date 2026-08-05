La presentación formal de Alberto Lebbos ante el Ministerio de Justicia de la Nación

Ante el nulo avance provincial, Alberto Lebbos se dirigió en persona a las autoridades nacionales. En una nota formal fechada el 8 de abril de 2026 y recepcionada por la Mesa de Entradas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el padre de Paulina le entregó un escrito al titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, quien estuvo en Tucumán. En la misiva, Lebbos denunció que la falta de impulso a estos 25 expedientes configura “una grave y sistemática violación a Derechos Humanos básicos que ocasiona el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Tucumán, a cargo del Dr. Edmundo Jiménez, por la falta de acatamiento a lo que dispone la sentencia firme de la Sala Penal 3 de fecha 25 de febrero de 2019”.
En su escrito, Lebbos remarcó la paradoja procesal de que, a pesar de haber transcurrido más de siete años desde aquella sentencia y de contar con todo el material probatorio reunido en el debate oral, las investigaciones permanecen congeladas. “Destaco que todas las pruebas están en la causa Expte. 6075/2006, en la documentación, audios y filmaciones del juicio oral que se desarrolló entre el 26 de febrero de 2018 y 25 de febrero de 2019, no son investigaciones complejas y se corre el riesgo de impunidad por prescripción”, advirtió Lebbos ante Mahiques, agregando que “hasta el día de hoy no puedo acceder al conocimiento formal del estado de avances de esas causas”.
Lebbos vinculó este cuadro de parálisis con el accionar histórico de funcionarios que ya fueron condenados por desviar la causa. “Destaco asimismo que hasta el día de hoy, para proteger a los asesinos y encubridores del homicidio impune de mi hijita Paulina, siguen activas las maniobras delictivas, tal como lo hizo el ex fiscal Carlos Albaca, que tuvo a su cargo más de siete años la investigación penal”, sostuvo el escrito, recordando que Albaca sólo fue apartado tras las gestiones del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (Pronalci) y posteriormente condenado a 6 años de prisión efectiva en 2021.
Por todo ello, la presentación solicita la urgente intervención del Estado nacional para que disponga la veeduría y compulsa de los 25 expedientes encajonados. Lebbos pidió a Mahiques “que desde este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a vuestro digno cargo, se dé intervención nuevamente al Pronalci para la compulsa y veeduría de las causas penales para que podamos saber fehacientemente en qué estado procesal están y nos permita tomar conocimiento si es que se cumple en tiempo y forma con las disposiciones de la sentencia firme”. Lebbos advirtió que es la única forma de evitar que “asesinos y delincuentes disfrazados de funcionarios públicos encubridores, abusadores de autoridad, testigos falsos, incumplidores de los deberes de funcionarios públicos, luego de más de 20 años del homicidio impune de Paulina, sigan muy libres y protegidos”.