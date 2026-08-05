La presentación formal de Alberto Lebbos ante el Ministerio de Justicia de la Nación

Ante el nulo avance provincial, Alberto Lebbos se dirigió en persona a las autoridades nacionales. En una nota formal fechada el 8 de abril de 2026 y recepcionada por la Mesa de Entradas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el padre de Paulina le entregó un escrito al titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, quien estuvo en Tucumán. En la misiva, Lebbos denunció que la falta de impulso a estos 25 expedientes configura “una grave y sistemática violación a Derechos Humanos básicos que ocasiona el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Tucumán, a cargo del Dr. Edmundo Jiménez, por la falta de acatamiento a lo que dispone la sentencia firme de la Sala Penal 3 de fecha 25 de febrero de 2019”.