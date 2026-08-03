Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán absolvió hoy a Virginia Mercado al no hallar pruebas de que encubriera el crimen de su amiga Paulina Lebbos en 2006, por pedido de la fiscalía.
- La fiscal Marta Jerez determinó que no existían elementos dolosos en las contradicciones de la imputada, quien fue la última persona que vio a Lebbos con vida hace 20 años.
- El fallo cierra la vía penal contra el entorno cercano de la víctima, dejando el emblemático caso de Tucumán sin respuestas definitivas tras dos décadas de trámite judicial.
La Justicia decidió absolver a Virginia Mercado, la mejor amiga de Paulina Lebbos, al determinar que ella no encubrió a los asesinos y que no habia ninguna prueba que avalara esa acusación. Durante los alegatos la fiscala Marta Jerez determinó que los nueve puntos por los cuales había sido imputada la mujer que acompañó a la joven en la madrugada del 26 de febrero de 2006 no bastaban para acusarla de un delito tan grave como el encubrimiento de un crimen. Y por eso decidió no acusarla y pedir que se la sobresea.
La posición del defensor Elias Abi Cheble fue similar. Y pidió lo mismo.
El juez Eduardo Romero Lascano consideró que la acusación, en la instrucción, no logró reunir la certeza necesaria para condenar a la joven por las contradicciones manifestadas sobre lo ocurrido en la madrugada del 26 de febrero de 2006 y que fue la base de la acusación que le hicieron durante el juicio de 2018 en el cual se condenó a Eduardo Di Lella, Hugo Sánchez y Nicolás Barrera entre otros.
El fallo absolutorio representa el colapso de una acusación que venía tambaleándose desde hacía meses. Mercado, que a principios de año estuvo a un paso de admitir su culpabilidad en un juicio abreviado que finalmente fue denegado por el juez Patricio Agustín Prado al detectar que la imputada persistía en su falta de memoria, terminó beneficiada ante la imposibilidad técnica de demostrar que sus falta de memoria constituyera una maniobra dolosa de encubrimiento.
La resolución se dictó bajo el clima de extrema rispidez que caracterizó a esta última etapa procesal. El debate venía de sufrir un violento cimbronazo cuando el propio Romero Lascano interrumpió la primera audiencia a los gritos y abandonó el estrado, furioso por los planteos de nulidad de la defensa que cuestionaban la marcha del juicio sin la presencia física de Mercado, radicada en Salta y bajo un tratamiento por un cáncer avanzado. Finalmente, el magistrado encausó el trámite para dictar una sentencia que despeja la responsabilidad penal de la imputada.
Durante el desarrollo de la causa, la Fiscalía sostenía que Mercado había montado un "pacto de silencio" para desviar la investigación sobre la salida del boliche Gitana y el posterior abordaje del remise Fiat Duna en el que Paulina vio la luz por última vez. Sin embargo, el transcurso de dos décadas, las severas deficiencias en las primeras etapas de la instrucción policial y la falta de elementos periféricos que corroboren la mala fe de la testigo terminaron por horadar la hipótesis fiscal.
La absolución de la mejor amiga de Paulina deja un vacío en una de las causas más emblemáticas de Tucumán. Con este resultado, se cierra la vía penal contra la última persona del entorno que la vio con vida, confirmando la tragedia circular de un expediente que, a veinte años de los hechos, sigue acumulando fojas, nulidades y absoluciones, pero continúa sin ofrecer respuestas concretas a la sociedad ni justicia a la familia Lebbos.
Antes de la sentencia, Mercado habló y dijo: “quiero que todos sepan que siempre dije la verdad. Siempre conté lo que yo sabía. Nunca me negué a declarar. Desde que ocurrió el hecho yo y mi familia fuimos hostigados por la prensa. Deje de estudiar. Quede con depresión postraumática”. Y agregó “Todos estos 20 años siempre dije la verdad. Todo este tiempo estuve pendiente de que me llamaran. Al señor Alberto (Lebbos) siempre le tuve aprecio. Yo quiero que se haga justicia. Paulina no era sólo mi compañera. Era mi amiga. Yo no soy culpable de nada”. La Justicia le dio la razón.