Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

La Justicia decidió absolver a Virginia Mercado, la mejor amiga de Paulina Lebbos, al determinar que ella no encubrió a los asesinos y que no habia ninguna prueba que avalara esa acusación. Durante los alegatos la fiscala Marta Jerez determinó que los nueve puntos por los cuales había sido imputada la mujer que acompañó a la joven en la madrugada del 26 de febrero de 2006 no bastaban para acusarla de un delito tan grave como el encubrimiento de un crimen. Y por eso decidió no acusarla y pedir que se la sobresea.