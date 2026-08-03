La muerte de Paulina Lebbos: Virginia Mercado lloró ante el tribunal y Alberto Lebbos estalló al reclamar justicia

Resumen para apurados
- Durante una audiencia hoy en Tucumán, Virginia Mercado proclamó su inocencia por el crimen de Paulina Lebbos y Alberto Lebbos exigió juzgar al exgobernador Alperovich.
- El juez ordenó un cuarto intermedio tras el estallido de Lebbos. Mercado fue acusada en 2019 por contradicciones y buscaba un acuerdo de juicio abreviado.
- La resolución del tribunal definirá la responsabilidad de Mercado y marcará un avance clave en una causa impune que apunta a encubrimientos de alto nivel político.
Virginia Mercado, acusada de encubrimiento agravado en el crimen de Paulina Lebbos, lloró hoy en la sala donde se realiza la audiencia. La mujer utilizó unos minutos para reforzar su inocencia. Insistió en que siempre dijo la verdad de los hechos.
En esta causa hay varios interrogantes que son clave. ¿Virginia Mercado encubrió a él o a los asesinos de Paulina Lebbos a lo largo de más de 20 años? Quien era la mejor amiga de la estudiante de Ciencias de la Comunicación ¿fue parte de un plan orquestado para que quien haya acabado con la vida de la joven quedara impune y concretara el crimen perfecto?
La mujer, que hace años volvió a su Aguaray natal en Salta, espera el fallo de la Justicia. El periodista Juan Manuel Montero detalló que Mercado se quebró durante su mensaje frente al tribunal.
Luego, el juez le dio la palabra a Alberto Lebbos. "Esto se desmadró porque comenzó a reclamar justicia por su hija y a decir que no es Virginia Mercado quien deba estar sentada allí, sino José Alperovich", detalló.
Lebbos habló de pie y en voz alta, mientras el juez frenó al sesión y ordenó un cuarto intermedio.
Cabe recordar que en 2019, y luego de que su declaración incurriera en contradicciones y olvidos, los jueces Carlos Caramutti, Rafael Macoritto y Dante Ibáñez ordenaron que se la investigara por falso testimonio y encubrimiento. En febrero de este año, sus abogados llegaron a un acuerdo con la fiscalía para que se realice un juicio abreviado en el que Mercado admitiría que mintió en sus declaraciones, con una pena de prisión condicional.
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