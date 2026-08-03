La muerte de Paulina Lebbos: Virginia Mercado lloró ante el tribunal y Alberto Lebbos estalló al reclamar justicia

En esta causa hay varios interrogantes que son clave. ¿Virginia Mercado encubrió a él o a los asesinos de Paulina Lebbos a lo largo de más de 20 años? Quien era la mejor amiga de la estudiante de Ciencias de la Comunicación ¿fue parte de un plan orquestado para que quien haya acabado con la vida de la joven quedara impune y concretara el crimen perfecto?