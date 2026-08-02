El costo de la vida: las familias tucumanas adeudan el equivalente a 2,5 salarios
El mercado de crédito al consumo opera bajo una marcada distorsión estructural: Tucumán es la provincia más barata del país para vivir en términos absolutos, pero presenta la peor relación entre el costo de vida y el ingreso disponible del hogar (1,59). Así lo advierte un informe elaborado por Raúl y Andrés Ostengo, fundadores de la compañía de BPO (Business Process Outsourcing), especializada en soluciones de cobranza a medida, Recupero Crediticio by Ostengo. A pesar de requerir un costo mensual combinado (alquiler de tres ambientes más canasta básica) de $ 1.562.101, el salario neto promedio de la provincia se sitúa en apenas $983.566, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA.
“Esta brecha genera un déficit estructural recurrente en los presupuestos familiares, obligando a los hogares a recurrir al endeudamiento no para la adquisición de bienes de capital o consumo durable, sino como un “default por subsistencia” destinado a cubrir gastos corrientes y alimentos”, puntualiza el reporte.
Según Recupero Crediticio by Ostengo, el nivel de endeudamiento (leverage o apalancamiento financiero de los hogares) en Tucumán acompaña la dinámica nacional: pasó de representar 1,5 salarios medios por familia a fines de 2024 a 2,5 salarios al cierre de 2025 e inicios de este 2026. En términos concretos, las familias han incorporado a sus balances el equivalente a un “aguinaldo entero de pura deuda” para sostener sus niveles mínimos de consumo, subrayan los expertos consultados.
Al analizar el flujo de caja, la carga mensual vinculada al servicio de la deuda (pago de cuotas, mínimos de tarjetas e intereses) absorbe en promedio el 24,1% de la masa salarial registrada. “Esto implica que casi 1 de cada 4 pesos del ingreso mensual de los trabajadores formales tucumanos se destina exclusivamente a cancelar pasivos financieros, reduciendo aún más el margen de liquidez para hacer frente a las tarifas de servicios públicos regulados”, indica Andrés Ostengo.
En provincias como Tucumán, el sector público es el principal deudor. los salarios del sector no acompañaron el crecimiento de la inflación, ni el acomodo de los gastos fijos, que muchos superaron a la inflación.
La informalidad
Con una tasa de informalidad laboral que alcanzó el 51,5% en Tucumán (con picos del 59,7% en el primer trimestre) y un 31% de empleo informal no calificado, más de la mitad de la población activa carece de recibos de sueldo para superar los filtros de admisión del sistema bancario tradicional. Por ende, el endeudamiento se desplaza masivamente hacia el sector de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC) -tarjetas regionales, prestamistas locales y Fintechs-, donde los Costos Financieros Totales (CFT) y las Tasas Efectivas Anuales (TEA) reales han superado el 150%, acelerando el sobreendeudamiento, expresa, por su parte, Raúl Ostengo.
El comportamiento del pago y los índices de irregularidad en Tucumán y la región varían sustancialmente según el instrumento:
• Tarjetas de Crédito Regionales y No Bancarias. Constituyen el principal vehículo para el financiamiento de supermercados. La imposibilidad de cancelar el saldo gastado ha masificado el uso del pago mínimo, generando un arrastre de saldos que devenga tasas nominales anuales (TNA) del 87% al 92%. La irregularidad en las tarjetas emitidas por proveedores no financieros de crédito alcanzó el 19,4%.
• Préstamos Personales/Créditos al Consumo. Muestran el nivel de deterioro más severo. En el sector no bancario, la morosidad en préstamos personales se disparó al 34,1%, mientras que en el sistema bancario tradicional se ubicó en el 13,8%.
• Venta de Electrodomésticos en Cuotas. Presenta la tasa de morosidad más crítica del mercado minorista, alcanzando un 44,3% de irregularidad.
• Cooperativas y Mutuales (Código de Descuento). Gracias al mecanismo de retención directa de haberes, este segmento mantiene la morosidad en un nivel sumamente controlado del 10,4%, convirtiéndose en el canal más seguro dentro del sector no bancario.
• Crédito Corporativo, Agroindustrial y PyME. Mantiene una morosidad mucho más baja (3,1% a 3,3% a nivel bancario). No obstante, en Tucumán, el riesgo de este sector está estrechamente subordinado a la estacionalidad de la zafra azucarera y la producción citrícola (limón), donde caídas en la producción o disputas paritarias impactan de forma diferida en la liquidez de los trabajadores rurales.
• Crédito Prendario e Hipotecario/Leasing. El rubro de Leasing & Factoring se destaca como el único segmento sin subas de mora, registrando una irregularidad de apenas 4,7%, respaldado por garantías reales y clientes corporativos.
La mora
El diagnóstico privado muestra la evolución que ha tenido la morosidad de las familias, en enero de este año se registró un récord histórico con 10,6%, consolidándose en 11,5% en marzo. El promedio no bancario (PNFC) cerró en 26,9%, con las Fintechs en 26,2% (Mora Total en 30,5%) y la mora bancaria en Tucumán promediando un 8,5%.
¿Cuál es la proyección del endeudamiento a tres y a seis meses? Según Recupero Crediticio, con una inflación mensual en descenso (alcanzando el 1,9%/2% hacia mitad de año) y tasas pasivas nominales (Tamar) en torno al 22%, la desinflación encarecerá las cuotas fijas en términos reales. En ese sentido, agrega, los deudores con créditos a tasa fija tomados en 2025 enfrentarán cuotas reales más pesadas, impidiendo que la mora baje rápidamente.
Ahora bien, ¿cuál es el límite estructural del consumo con deuda? Al tener el 24,1% de la masa salarial comprometida en pagar deudas y un stock acumulado de 2,5 salarios, no existe margen para seguir expandiendo el crédito como sostén del consumo, advierte el informe al que accedió nuestro diario.
Sobre la mora bancaria, se prevé un comportamiento de plateau o meseta crítica, estabilizándose en una franja del 8,5% al 10% en Tucumán y entre el 10% y 12% a nivel nacional. A su vez, la extrabancaria (PNFC) se mantendrá estancada en torno al 25%/27%, donde la capacidad de recupero dependerá exclusivamente de la flexibilidad de las entidades para reestructurar pasivos.
Endeudamiento nacional
Inflación baja con tasas aún elevadas
Según un reciente estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la deuda promedio per cápita de los morosos con el sistema bancario es de $ 3 millones, y de $ 1,5 millón si se computan deudas bancarias y no bancarias. Los morosos son aproximadamente 2,2 millones en la provincia de Buenos Aires, 500.000 en Córdoba, 400.000 en Santa Fe y 340.000 en CABA. El tema del endeudamiento y, en particular, de la morosidad de familias y PyME, viene ganando espacio en la agenda pública por estos días.
Un estudio de la consultora QSocial da cuenta del cansancio con este tema de la mitad de la población. También se conoció un estudio elaborado por el Bapro, según el cual cuatro de cada 10 jubilados también contrajeron deudas en los últimos dos años. “La inflación bajó pero las tasas siguieron altas. Buena parte del problema se explica por el vicio de prestar caro. Es una crisis en parte autogenerada”, dijo el especialista Leonardo Ferrucci, en referencia al creciente problema de morosidad de los préstamos personales y tarjetas de crédito.