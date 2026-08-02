El costo de la vida: las familias tucumanas adeudan el equivalente a 2,5 salarios

El mercado de crédito al consumo opera bajo una marcada distorsión estructural: Tucumán es la provincia más barata del país para vivir en términos absolutos, pero presenta la peor relación entre el costo de vida y el ingreso disponible del hogar (1,59). Así lo advierte un informe elaborado por Raúl y Andrés Ostengo, fundadores de la compañía de BPO (Business Process Outsourcing), especializada en soluciones de cobranza a medida, Recupero Crediticio by Ostengo. A pesar de requerir un costo mensual combinado (alquiler de tres ambientes más canasta básica) de $ 1.562.101, el salario neto promedio de la provincia se sitúa en apenas $983.566, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA.