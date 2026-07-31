Los alimentos aumentaron 3,4% en julio y volvieron a ganarle a la inflación general

Los precios de los alimentos volvieron a mostrar una aceleración durante julio y cerraron el mes con un incremento promedio del 3,4%, según un informe elaborado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). El aumento se ubicó por encima de las proyecciones privadas para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general de julio y estuvo explicado principalmente por las subas en panificados, lácteos, bebidas y carnes.