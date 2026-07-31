Los alimentos aumentaron 3,4% en julio y volvieron a ganarle a la inflación general

Resumen para apurados
- Los alimentos en Argentina aumentaron 3,4% en julio, según LCG, superando la inflación general proyectada debido a subas en panificados, lácteos, bebidas y carnes.
- La consultora relevó 8.000 productos mediante web scraping. El dato marca una aceleración frente a junio, cuando el rubro alimentos había registrado una suba del 1,3%.
- Con una inflación general estimada en 2,1%, los aumentos en alimentos por encima del promedio continuarán presionando el poder adquisitivo del bolsillo consumidor.
Los precios de los alimentos volvieron a mostrar una aceleración durante julio y cerraron el mes con un incremento promedio del 3,4%, según un informe elaborado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). El aumento se ubicó por encima de las proyecciones privadas para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general de julio y estuvo explicado principalmente por las subas en panificados, lácteos, bebidas y carnes.
El estudio, realizado mediante la técnica de web scraping, releva semanalmente el precio de 8.000 alimentos y bebidas en cinco cadenas de supermercados y utiliza la estructura de ponderaciones del IPC de la Ciudad de Buenos Aires.
Los alimentos aumentaron 3,4% en julio
De acuerdo con LCG, el rubro Alimentos y Bebidas registró un incremento promedio mensual del 3,4% durante julio.
Además, la consultora advirtió que en la cuarta semana del mes los precios avanzaron 0,7%, lo que marcó un repunte de la inflación semanal luego de dos semanas con variaciones más moderadas.
"La inflación semanal cobra algo de impulso luego de variaciones marginales en las dos semanas previas", señaló el informe.
El dato representa una aceleración respecto de junio, cuando el INDEC informó que el rubro Alimentos y Bebidas había aumentado 1,3%.
Qué productos impulsaron la suba
Entre los rubros que más aumentaron durante la última semana de julio se destacaron:
Productos de panificación, cereales y pastas: +2,0%.
Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: +2,0%.
Productos lácteos y huevos: +2,0%.
Comidas listas para llevar: +0,9%.
Frutas: +0,8%.
Todos estos incrementos quedaron por encima del promedio semanal.
En cambio, las categorías con menores variaciones fueron:
Aceites.
Condimentos y otros productos alimenticios.
Azúcar, miel, dulces y cacao.
Carnes (+0,7%).
Verduras (+0,3%).
No obstante, LCG aclaró que las carnes continúan siendo uno de los principales factores que explican la inflación acumulada de las últimas cuatro semanas, junto con los lácteos y los panificados, pese a haber moderado su ritmo de aumento hacia el cierre del mes.
EcoGo proyecta una inflación general del 2,1%
Otra medición privada, elaborada por la consultora EcoGo, también registró aumentos durante la última semana de julio.
Según ese relevamiento, los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,5% en la cuarta semana del mes y proyectan un incremento cercano al 2% para todo julio.
Al sumar los alimentos consumidos fuera del hogar, la inflación del rubro se ubicaría en torno al 1,8%.
En ese contexto, EcoGo estima que la inflación general de julio rondará el 2,1%, aunque aclaró que el cálculo todavía es preliminar y podría modificarse antes de la publicación oficial del INDEC.
La inflación de los alimentos sigue por encima del promedio
Las mediciones privadas coinciden en que los alimentos continúan mostrando una dinámica superior a la inflación general.
Mientras las estimaciones para el IPC de julio se mantienen cerca del 2,1%, el aumento promedio del 3,4% registrado por LCG evidencia que el costo de los productos básicos continúa presionando sobre el bolsillo de los consumidores, especialmente por el comportamiento de rubros clave como carnes, lácteos y panificados.