Consolidación de deudas: cómo unificar todos tus pagos en una sola cuota mensual

Resumen para apurados
- Banco Nación lanzó en julio en Argentina un plan de consolidación para que clientes unifiquen sus deudas en una sola cuota mensual y ordenen sus finanzas.
- El préstamo financia hasta $100 millones a 120 meses vía UVA, pagando directo a los acreedores en un contexto de creciente endeudamiento para subsistencia.
- El programa busca contener la morosidad y evitar reclamos judiciales, permitiendo ordenar las finanzas de miles de usuarios con cuotas de hasta el 25% del sueldo.
Tener una variedad de tarjetas de crédito muchas veces implica tener también una gran cantidad de fechas a tener en cuenta. Los vencimientos y cierres de cada banco pueden ser modificados para que coincidan en una misma fecha, pero la mayoría de las personas desconoce esta opción. Por eso, el Banco Nación ofrece un nuevo kit para pagar todas las cuotas en una sola cuota mensual.
Los clientes que perciban sus ingresos en la entidad y tengan deudas pendientes en esta u otra empresa podrán consolidarlas y pagarlas en una sola cuota mensual, informó el Banco Nación. Se trata de una nueva línea de consolidación de deudas en UVA que permite unificar todas las obligaciones atrasadas que los clientes registran en el sistema financiero, tanto en el BNA como en otras entidades, en un solo préstamo con cuotas mensuales.
Qué es un plan de consolidación de deuda
Un plan de consolidación o reunificación de deudas es un recurso al que los clientes bancarios pueden acceder cuando tienen un gran número de deudas. Consiste en transformar una serie de pagos dispersos con plazos de amortización e intereses distintos en una sola cuota. La contra que presenta es que, aunque facilita los pagos mensuales, suele tener un sobrecosto. Es decir, los bancos cobran un monto extra por hacer esa unión de deudas.
La nueva línea del Banco Nación fue lanzada a principios de julio y permite reunir deudas en situación regular o irregular no judicializada en un solo préstamo, promoviendo una gestión más organizada de las obligaciones de una persona. Antes de entregar el crédito, los bancos hacen el análisis crediticio correspondiente para saber si el cliente es apto para aplicar al producto solicitado.
El desembolso de fondos se hace directamente para la cancelación de las deudas incluidas en la consolidación, con acreditación al acreedor correspondiente. Esto implica que el dinero del préstamo no pasa por las manos del cliente, sino que se destina exclusivamente al pago de las deudas.
Préstamo del BNA para pagar todas las cuotas en una
Aunque la mayoría de los bancos trabaja con este tipo de herramientas, la línea del Banco Nación ofrece montos de hasta $100 millones. Los plazos pueden extenderse hasta 120 meses con una tasa UVA + 12 % TNA para deudas que tengan entre 30 y 90 días de atraso. Para las deudas que tengan un atraso superior a 90 días en situación irregular, se ofrece una tasa UVA + 14 % TNA.
Para solicitar la reunificación, los clientes deben tener deudas impagas en situación 1 o 2 en el Banco y con deuda regular o irregular hasta situación 4 inclusive, no judicializada en el resto del sistema financiero. Quedan excluidos quienes tengan una deuda en situación 5.
En todos los casos, las cuotas a pagar no podrán superar el 25% de los ingresos del solicitante. Está destinada a clientes que perciban sus haberes en el Banco Nación. Quienes los perciban en otras entidades, podrán trasladar su acreditación al BNA.