Consolidación de deudas: cómo unificar todos tus pagos en una sola cuota mensual

Los clientes que perciban sus ingresos en la entidad y tengan deudas pendientes en esta u otra empresa podrán consolidarlas y pagarlas en una sola cuota mensual, informó el Banco Nación. Se trata de una nueva línea de consolidación de deudas en UVA que permite unificar todas las obligaciones atrasadas que los clientes registran en el sistema financiero, tanto en el BNA como en otras entidades, en un solo préstamo con cuotas mensuales.