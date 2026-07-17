UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa un compás de espera. Mientras la Junta Electoral trabaja en un nuevo cronograma para retomar la elección de rector y vicerrector, la atención vuelve a centrarse en la Asamblea Universitaria, el órgano que tendrá la última palabra en la definición del próximo Rectorado. La futura Asamblea estará integrada por 161 miembros y podría reunirse entre fines de agosto y septiembre, aunque la fecha aún depende de la aprobación del nuevo calendario electoral.
Sin embargo, la elección de las máximas autoridades constituye apenas la última etapa de un proceso electoral que se inició en mayo con el voto de los distintos estamentos universitarios. Luego llegaron la renovación de los órganos de gobierno y la designación de los decanos y vicedecanos de las 13 facultades. Todas estas instancias permitieron conformar la Asamblea Universitaria, el cuerpo que tendrá la misión de elegir al próximo rector y vicerrector de la casa de altos estudios.
Camino a la Asamblea
El proceso electoral se inició el 5 de mayo con la participación de los cuatro estamentos que integran la vida universitaria: docentes, estudiantes, egresados y no docentes. Cada uno de ellos acudió a las urnas para elegir a sus representantes en los Consejos Directivos de las facultades, además de definir a los integrantes de los colegios electorales y a los futuros asambleístas.
Los Consejos Directivos constituyen el principal órgano de gobierno de cada unidad académica y están integrados por 11 miembros, representantes de los distintos claustros. Entre sus funciones se encuentran la aprobación de políticas académicas, presupuestarias y administrativas de cada facultad.
Con los Consejos Directivos ya constituidos, el 14 de mayo cada facultad avanzó en la designación de sus autoridades para el período 2026-2030. En siete de las 13 unidades académicas existió una sola fórmula, por lo que en esos casos la elección se desarrolló sin competencia interna. En las demás facultades sí hubo disputa electoral y los consejeros debieron definir entre dos o más propuestas.
Más allá de las particularidades de cada unidad académica, el resultado dejó una señal política clara: 12 de los 13 decanos electos expresaron públicamente su respaldo al ex rector Sergio Pagani y al proyecto político que encabezó durante los últimos cuatro años.
Ese apoyo se convirtió posteriormente en uno de los principales pilares del oficialismo universitario, especialmente tras la suspensión del proceso para elegir rector y vicerrector.
Órgano de gobierno
Concluida la elección de autoridades en las facultades, el 26 de mayo los colegios electorales avanzaron en la designación de los integrantes del Honorable Consejo Superior.
Este órgano constituye el máximo espacio de gobierno ordinario de la Universidad y tiene entre sus atribuciones la aprobación de reglamentos, resoluciones institucionales y, en este caso, del nuevo cronograma electoral que deberá reencauzar la elección del Rectorado.
A partir de la reforma estatutaria aprobada en 2024, el Consejo Superior pasó a estar integrado por 32 miembros, uno más que en períodos anteriores. Actualmente está conformado por los decanos de las 13 facultades, representantes de los distintos estamentos y la directora del Consejo de Escuelas Experimentales.
La instancia final
Una vez cumplidas todas las etapas anteriores, el proceso electoral desemboca en la Asamblea Universitaria, órgano encargado de elegir al rector y vicerrector.
La reforma del Estatuto también introdujo modificaciones en su integración. Hasta el proceso anterior, la Asamblea estaba compuesta por 156 miembros. Desde este año, pasará a tener 161 asambleístas. La conformación incluye a los decanos de las 13 facultades, 78 docentes, 39 estudiantes, 13 no docentes, 13 egresados, cuatro representantes de las escuelas experimentales y un representante del estamento no docente del Rectorado.
Será precisamente este cuerpo el encargado de definir quién conducirá la UNT durante los próximos cuatro años. No obstante, la fecha de la Asamblea todavía permanece indefinida. Según las estimaciones realizadas por distintos decanos y consejeros consultados por LA GACETA, la elección podría concretarse recién entre fines de agosto y septiembre.
Aunque la convocatoria todavía depende de la aprobación del nuevo cronograma electoral, en la UNT estiman que la futura Asamblea Universitaria volvería a realizarse en el Centro Cultural Eugenio Flavio Virla. Allí debía desarrollarse originalmente la sesión del 20 de mayo, suspendida tras la medida cautelar que dejó en suspenso la candidatura de Sergio Pagani. El Virla también fue escenario de la última elección de rector, en junio de 2022, cuando la fórmula Pagani-Mercedes Leal se impuso con 87 votos frente a los 69 obtenidos por José Luis Jiménez y Hugo Fernández, de Encuentro Universitario.
A viva voz: un cambio clave
Por primera vez, la elección de las máximas autoridades en la UNT se realizará mediante voto nominal y a viva voz, tal como lo estableció la reforma estatutaria aprobada en 2024. El objetivo de esta modificación es garantizar que cada asambleísta mantenga coherencia con los compromisos asumidos ante sus electores y evitar eventuales cambios de postura al momento de la definición.