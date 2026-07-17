UNT: cómo se conformó la Asamblea que deberá elegir al próximo rector

Sin embargo, la elección de las máximas autoridades constituye apenas la última etapa de un proceso electoral que se inició en mayo con el voto de los distintos estamentos universitarios. Luego llegaron la renovación de los órganos de gobierno y la designación de los decanos y vicedecanos de las 13 facultades. Todas estas instancias permitieron conformar la Asamblea Universitaria, el cuerpo que tendrá la misión de elegir al próximo rector y vicerrector de la casa de altos estudios.