Las seis preguntas y respuestas que aún rodean la elección de rector y vicerrector en la UNT
La readecuación de la tercera etapa del proceso electoral, el futuro de la candidatura de Sergio Pagani y la fecha de la Asamblea Universitaria son algunas de las incógnitas que todavía mantienen en suspenso la elección de las máximas autoridades.
1- ¿Por qué la UNT todavía no eligió rector y vicerrector?
La elección de las máximas autoridades universitarias debía realizarse originalmente el 20 de mayo mediante una Asamblea Universitaria integrada por 161 asambleístas. Sin embargo, días antes de esa fecha, la Cámara Federal de Apelaciones dictó una medida cautelar que suspendió provisoriamente la candidatura del ex rector Sergio Pagani para un nuevo mandato.
La decisión judicial se originó a partir de planteos impulsados por el espacio opositor encabezado por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, quienes sostienen que la reforma del Estatuto aprobada en 2024 impide una nueva postulación de Pagani. El oficialismo, en cambio, considera que el nuevo texto estatutario comenzó a regir recién con las elecciones de 2026 y que, por lo tanto, no puede aplicarse retroactivamente.
Desde entonces, la elección quedó paralizada. La Asamblea prevista para mayo fue suspendida y luego también se dejó sin efecto una nueva convocatoria para junio. Actualmente, la UNT espera la elaboración de un nuevo cronograma para reencauzar la tercera etapa del proceso electoral.
2- ¿Qué debe ocurrir para que se reactive la elección?
La Junta Electoral debe presentar una propuesta de readecuación de la tercera etapa del cronograma electoral, que comprende la elección de rector y vicerrector.
Ese nuevo esquema deberá ser aprobado por el Consejo Superior, que volverá a reunirse el 28 de julio, una vez finalizado el receso invernal. Posteriormente se abrirán distintas instancias: acreditación de fórmulas, exhibición de candidaturas, eventuales impugnaciones y oficialización de listas.
Recién después de cumplir todas esas etapas el Consejo Superior podrá convocar nuevamente a la Asamblea Universitaria.
3- ¿Qué puede pasar con Sergio Pagani?
La principal incógnita sigue siendo la situación judicial del ex rector.
La candidatura de Pagani continúa suspendida por una medida cautelar que, en principio, vence el 15 de agosto. Sin embargo, todavía resta que la Cámara Federal de Apelaciones se pronuncie sobre la cuestión de fondo: si el nuevo Estatuto permite o no una nueva postulación.
Si la Justicia finalmente habilita al ex rector, el oficialismo podría insistir con la fórmula originalmente oficializada junto a Mercedes Leal.
En cambio, si la resolución resulta adversa, el oficialismo deberá redefinir su estrategia electoral y buscar una alternativa para competir en la Asamblea Universitaria.
4- ¿Qué ocurriría si Pagani no puede ser candidato?
Ese es uno de los escenarios que más conversaciones genera actualmente dentro de la Universidad.
Aunque públicamente los distintos sectores evitan hablar de nombres, en las últimas semanas comenzaron a aparecer distintas hipótesis sobre cómo podría reconfigurarse el oficialismo.
Mercedes Leal ya dejó abierta la posibilidad de integrar una fórmula alternativa al señalar, en una entrevista con LA GACETA, que se ve formando parte de la propuesta que represente la continuidad del proyecto político e institucional construido durante los últimos años.
Al mismo tiempo, en los pasillos universitarios comenzaron a mencionarse otros nombres como posibles integrantes de una fórmula de continuidad, entre ellos los decanos Jorge Rospide, Susana del Valle Monserrat y María Inés Gómez, además del ex decano de Medicina, Mateo Martínez.
Por el momento no existen definiciones públicas y cualquier decisión dependerá tanto del fallo judicial como de los consensos que logren construir los distintos sectores del oficialismo.
5- ¿Cuándo podría finalmente elegirse al nuevo rector de la UNT?
Hoy resulta prematuro establecer una fecha definitiva.
Desde la Junta Electoral sostienen que la convocatoria a la Asamblea dependerá del cronograma que finalmente apruebe el Consejo Superior y del cumplimiento de todas las etapas previas.
Sin embargo, las estimaciones que realizan distintos decanos permiten proyectar que la elección podría realizarse recién entre fines de agosto y septiembre, es decir, más de tres meses después de la fecha originalmente prevista para el 20 de mayo.
La prolongación del proceso no solo mantiene abierta la incertidumbre política, sino que también posterga definiciones institucionales importantes para la Universidad. Mientras tanto, la casa de altos estudios continúa bajo la conducción de la vicerrectora subrogante, María Cristina Grunauer de Falú, y a la espera de que la Justicia y los órganos universitarios permitan encauzar definitivamente la elección de sus nuevas autoridades.
6- ¿La falta de definiciones condiciona a la UNT?
Pese a la prolongación del proceso electoral, la UNT continuó con su funcionamiento institucional. En las últimas semanas, el Consejo Superior avanzó en distintos temas de gestión bajo la conducción de Grunauer de Falú. Entre ellos, se destacó la aprobación del acuerdo con la provincia de Catamarca vinculado a los recursos provenientes de YMAD, considerados estratégicos para el financiamiento de obras y proyectos universitarios.
Al mismo tiempo, la Universidad deberá afrontar en los próximos meses otros desafíos como la implementación del Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (Sacau), una reforma que implicará adecuaciones en los planes de estudio de las distintas carreras.
En medio de este escenario, los decanos ratificaron en distintas entrevistas con LA GACETA su respaldo al proyecto político e institucional encabezado por Sergio Pagani, aunque también reconocieron que mantienen conversaciones permanentes sobre los distintos escenarios que podrían abrirse en caso de que la Justicia impida la candidatura del ex rector. Esa búsqueda de consensos será clave para garantizar la gobernabilidad y la continuidad de las principales políticas universitarias una vez que se definan las nuevas autoridades.