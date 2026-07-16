Las seis preguntas y respuestas que aún rodean la elección de rector y vicerrector en la UNT

La decisión judicial se originó a partir de planteos impulsados por el espacio opositor encabezado por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, quienes sostienen que la reforma del Estatuto aprobada en 2024 impide una nueva postulación de Pagani. El oficialismo, en cambio, considera que el nuevo texto estatutario comenzó a regir recién con las elecciones de 2026 y que, por lo tanto, no puede aplicarse retroactivamente.