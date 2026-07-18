Elección en la UNT: por qué el 15 de agosto es una fecha clave para la carrera por el Rectorado

La principal incógnita sigue siendo la situación judicial del ex rector Sergio Pagani. La medida cautelar que suspendió su candidatura tiene vigencia hasta el 15 de agosto y, dentro del oficialismo, estiman que para entonces podría existir una definición de fondo sobre la posibilidad de que vuelva a competir por un nuevo mandato. Incluso, los tiempos judiciales coincidirían con el cronograma que deberá aprobar el Consejo Superior para convocar finalmente a la Asamblea Universitaria, que podría realizarse entre fines de agosto y septiembre.