Elección en la UNT: por qué el 15 de agosto es una fecha clave para la carrera por el Rectorado

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa el receso invernal sin definiciones sobre la elección de rector y vicerrector, aunque la discusión política continúa puertas adentro. Mientras la Junta Electoral trabaja en la readecuación de la tercera etapa del cronograma electoral, oficialismo y oposición ya analizan los distintos escenarios que podrían abrirse una vez que se reanude el proceso.
La principal incógnita sigue siendo la situación judicial del ex rector Sergio Pagani. La medida cautelar que suspendió su candidatura tiene vigencia hasta el 15 de agosto y, dentro del oficialismo, estiman que para entonces podría existir una definición de fondo sobre la posibilidad de que vuelva a competir por un nuevo mandato. Incluso, los tiempos judiciales coincidirían con el cronograma que deberá aprobar el Consejo Superior para convocar finalmente a la Asamblea Universitaria, que podría realizarse entre fines de agosto y septiembre.
Posibles escenarios
Si la Justicia habilita a Pagani, en el oficialismo consideran que la fórmula integrada junto a Mercedes Leal volvería a ser la principal alternativa para disputar el Rectorado. El respaldo político del espacio se mantiene prácticamente intacto: 12 de los 13 decanos electos expresaron públicamente su apoyo al proyecto político que gobernó la UNT durante los últimos cuatro años.
Sin embargo, un eventual fallo adverso abriría un escenario completamente distinto. En diálogo con LA GACETA, Leal aseguró que se ve formando parte de la propuesta que represente la continuidad del oficialismo, aunque evitó adelantar nombres y pidió esperar las definiciones judiciales.
Pese a la cautela que mantienen públicamente los referentes del espacio, en distintos ámbitos universitarios ya comenzaron las conversaciones sobre eventuales alternativas. Según pudo reconstruir LA GACETA a partir de distintas fuentes, entre los nombres que aparecen en esas discusiones figuran Jorge Rospide, decano de Ciencias Económicas; Susana del Valle Monserrat, decana de Agronomía y Zootecnia; María Inés Gómez, decana de Bioquímica, Química y Farmacia; y Mateo Martínez, ex decano de Medicina.
Incluso, en algunos sectores no descartan la posibilidad de que el oficialismo presente una segunda fórmula para competir por el Rectorado, una alternativa que permitiría ampliar las opciones dentro del espacio y trasladar la definición final a la Asamblea Universitaria. No obstante, cualquier decisión quedará supeditada al escenario judicial y a las negociaciones políticas que se desarrollen en las próximas semanas.
El abanico de posibilidades también se explica por los requisitos previstos en el Estatuto universitario. Para aspirar al Rectorado, cualquier docente regular titular o adjunto de la UNT, argentino y mayor de 30 años, puede integrar una fórmula para competir por la conducción de la casa de altos estudios.
Cabrera-Abdala, firmes
En la oposición, en tanto, la postura permanece inalterable. Miguel Cabrera y Virginia Abdala ratificaron en reiteradas oportunidades su decisión de competir por la conducción de la Universidad y sostuvieron que continuarán trabajando para presentarse como una alternativa al actual oficialismo. La fórmula había sido la única opción opositora oficializada antes de la suspensión del proceso y ambos dirigentes insistieron en la necesidad de garantizar reglas claras y seguridad jurídica para la definición de las futuras autoridades.
Por ahora, todas las hipótesis permanecen abiertas. La resolución judicial sobre la situación de Pagani y la aprobación del nuevo cronograma electoral aparecen como las dos variables que terminarán de definir el mapa político de la UNT en las próximas semanas.