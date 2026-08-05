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Golpe a la cultura: “Desprecian la Ley Nacional del Teatro”

El teatrista catamarqueño Alberto Moreno denunció la situación que está atravesando el organismo nacional, al que reivindica como “un logro histórico de colectivos que lucharon por una herramienta soberana de fomento”.

VOZ. El teatrista catamarqueño Alberto Moreno defendió al golpeado Instituto Nacional del Teatro.
VOZ. El teatrista catamarqueño Alberto Moreno defendió al golpeado Instituto Nacional del Teatro.
Hace 3 Hs

“El Instituto Nacional del Teatro (INT) atraviesa hoy una de sus etapas más críticas. El desprecio de las últimas gestiones por la Ley Nacional del Teatro, el desconocimiento de las realidades provinciales y la mercantilización del sistema de apoyo y fomento han desvirtuado por completo su función originaria. Este vaciamiento no sólo precariza el trabajo de la comunidad teatral independiente, sino que vulnera el derecho al acceso a la cultura en cada rincón del país”.

“El Instituto Nacional del Teatro se encuentra en proceso de desaparición”

“El Instituto Nacional del Teatro se encuentra en proceso de desaparición”

Terminante, el teatrista catamarqueño Alberto Moreno denunció la situación que está atravesando el organismo nacional, al que reivindica como “un logro histórico de colectivos que lucharon por una herramienta soberana de fomento”. “Frente a este escenario, resulta urgente un diálogo y articulación federal, una nueva forma de organización y acción colectiva que nos permita refundar el INT”, señaló el diálogo con LA GACETA.

La identidad regional está en riesgo por la ausencia del Instituto Nacional del Teatro

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Moreno estuvo en Tucumán para el festival Interescenas. “La urgencia de este tipo de encuentros radica en no perder los lazos imprescindibles para pensar, crear y discutir el teatro. Si concebimos las artes escénicas como una práctica capaz de construir discursivamente la realidad, se vuelve central diagramar estrategias para explorar poéticas situadas, pensadas desde la región y las identidades móviles, y apostar al diálogo, al intercambio y a la ruptura de las burbujas donde solemos encerrarnos, en permanente búsqueda de poéticas y sin caer en estéticas costumbristas”, añadió.

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