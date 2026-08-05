Golpe a la cultura: “Desprecian la Ley Nacional del Teatro”

Moreno estuvo en Tucumán para el festival Interescenas. “La urgencia de este tipo de encuentros radica en no perder los lazos imprescindibles para pensar, crear y discutir el teatro. Si concebimos las artes escénicas como una práctica capaz de construir discursivamente la realidad, se vuelve central diagramar estrategias para explorar poéticas situadas, pensadas desde la región y las identidades móviles, y apostar al diálogo, al intercambio y a la ruptura de las burbujas donde solemos encerrarnos, en permanente búsqueda de poéticas y sin caer en estéticas costumbristas”, añadió.