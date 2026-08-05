“El Instituto Nacional del Teatro se encuentra en proceso de desaparición”

La actriz y directora recordó que durante la pandemia “surgió la necesidad de continuar creando y haciendo, es decir, de continuar una pulsión de vida en un contexto de incertidumbre”, lo que convocó virtualmente a distintos grupos del NOA a mantener una actividad común. “Fue así que nos encontramos para crear, resistir y persistir en nuestras ideas y formas de concebir las artes escénicas. La tecnología se convirtió en una herramienta para relacionarnos entre Manojo de Calles de Tucumán, La Otra Vuelta de Salta y El Colectivo Teatro de Jujuy, que derivó en la obra ‘5 pesos’, versión libre de ‘El público’ de Federico García Lorca, para mantener la experimentación, el sentido crítico y la identidad. Nuestra búsqueda estética y política nos permite repensarnos grupalmente, en comunidad para conmover al espectador actual”, reivindicó para LA GACETA.