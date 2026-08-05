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“El Instituto Nacional del Teatro se encuentra en proceso de desaparición”

La actriz y directora jujeña Fabiola Vilte reivindicó desde la necesidad de “juntarnos, encontrarnos y sostener las redes que nos han permitido sostener nuestra actividad teatral para la comunidad”.

La actriz jujeña Fabiola Vilte.
La actriz jujeña Fabiola Vilte.
Hace 3 Hs

“Actualmente el Instituto Nacional de Teatro se encuentra en proceso de desaparición. Las políticas culturales que supimos conseguir están siendo desguasadas por el actual Gobierno nacional en complicidad con los provinciales y existe un retroceso muy grande. Se ha avasallado conquistas fundamentales como el sentido federal del organismo”, afirma la jujeña Fabiola Vilte, quien participó en Tucumán del encuentro Interescenas, al que reivindicó desde la necesidad de “juntarnos, encontrarnos y sostener las redes que nos han permitido sostener nuestra actividad teatral para la comunidad”.

La actriz y directora recordó que durante la pandemia “surgió la necesidad de continuar creando y haciendo, es decir, de continuar una pulsión de vida en un contexto de incertidumbre”, lo que convocó virtualmente a distintos grupos del NOA a mantener una actividad común. “Fue así que nos encontramos para crear, resistir y persistir en nuestras ideas y formas de concebir las artes escénicas. La tecnología se convirtió en una herramienta para relacionarnos entre Manojo de Calles de Tucumán, La Otra Vuelta de Salta y El Colectivo Teatro de Jujuy, que derivó en la obra ‘5 pesos’, versión libre de ‘El público’ de Federico García Lorca, para mantener la experimentación, el sentido crítico y la identidad. Nuestra búsqueda estética y política nos permite repensarnos grupalmente, en comunidad para conmover al espectador actual”, reivindicó para LA GACETA.

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