Julio Cultural Universitario: propuestas de música sinfónica y de teatro

El Julio Cultural Universitario acerca la música y el teatro en la recta final de su agenda de propuestas. Esta noche, los sonidos ocuparán el teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) con dos opciones: en la sala mayor, desde las 21.30, se presentará la Orquesta Sinfónica de la UNT con la segunda parte de su programa “El Romanticismo a través de Europa”; mientras que en la sala Juan Tríbulo, el guitarrista Gervasio Sánchez repasará las composiciones folclóricas de Polo Giménez.
El repertorio está conformado por la suite “Peer Gynt”, de Edvard Grieg, compuesta como música incidental para la obra de teatro homónima de Henrik Ibsen; la Sinfonía Nº 8, conocida como “Inconclusa”, de Franz Schubert y escrita en 1822, de tono melancólico; y la obertura “Egmont” de Ludwig van Beethoven, pensada para acompañar una tragedia de Johann Wolfgang von Goethe. La entrada es solidaria, a beneficio del Hogar San Roque (artículos de higiene personal).
La Orquesta estará dirigida por un invitado especial. Desde Chile llegará Jaime Contreras Plaza. El músico nació en Calama y es fundador de la Orquesta Ckapnati, un proyecto dedicado al desarrollo cultural en la Región de Antofagasta mediante conciertos, formación y proyectos sinfónicos. Ha participado en producciones de ópera, ballet y repertorio sinfónico en Chile y la Argentina. Dentro de su recorrido, condujo la Orquesta San Pedro de Atacama y hoy es el director titular de A Tempo en su ciudad natal. Es Licenciatura en música con mención en Dirección Orquestal de la Universidad Nacional de La Plata, donde fue docente, y como intérprete toca el contrabajo, el saxo, el clarinete y la viola.
Preestreno
En el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), esta noche a partir de las 21 será el preestreno de “He visto a Dios (un ensayo)”, la versión del texto de Francisco Defilippis Novoa elaborada por Fabian Bonilla y dirigida por Jorge de Lassaletta. El elenco está integrado por Bruno Bonilla, Marcos Gallardini, Claudia Gutiérrez, Josefina Masmud, Verónica Robledo y Carolina Romero.
La obra original subió por primera vez a escena el 8 de julio de 1930 y rápidamente se convirtió en una referencia del teatro nacional. “Su autor fue considerado un vanguardista en su tiempo, a principios del siglo pasado, en momentos en que el entorno social y los paradigmas de época condicionaban fuertemente las manifestaciones artísticas y culturales. Al enfrentarnos con el texto vimos la necesidad de actualizarlo en el tratamiento tanto actoral como dramático y literario, pero sin sacrificar la esencia”, plantea Fabián Bonilla, quien presenta su propuesta como un homenaje al sainete dramático y al grotesco criollo.
“La obra nos presenta -al menos- tres ejes de realidad histórica: los inmigrantes y su carga de adaptación forzada y violenta a las condiciones del país que les alberga; la relación de las personas con Dios, según las circunstancias vitales que atraviesen y la supervivencia en condiciones adversas y límites como la pobreza, el delito, el aborto. Todas son temáticas vigentes con desarrollo histórico, logros sociales, usos y costumbres que fueron variando a lo vivenciado hace casi un siglo Nuestra primera modificación fue cambiar los personajes centrales, que originalmente eran varones, por personajes femeninos. El italiano cocoliche es mutado en el desarrollo hacia el boliviano, paraguayo o santiagueño, con un lenguaje que se aproxima más a lo que oímos hoy; y el tratamiento general está acorde a las problemáticas sociales, éticas, morales y filosóficas de este tiempo”, concluye.
Homenaje a Don Polo Giménez: recital en la sala Juan Tríbulo
Le decían simplemente Don Polo, aunque se llamaba Rodolfo María Giménez. Había nacido en 1904 en Buenos Aires, aunque su infancia transcurrió en Córdoba y se adulto se afincó en Catamarca. De su creatividad surgieron famosos clásicos del folclore nacional, como “Paisajes de Catamarca”, “Del tiempo i’ mama”, “Viejo corazón” y “Al dejar mis montañas”, dentro de una extensa producción que ronda las 400 obras con variedad de ritmos (hay zambas, chacareras, vidalas, bailecitos, tonadas, cuecas, huellas, milongas, chamamés, gatos, estilos, triunfos, villancicos y tangos). Hoy, desde las 21 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez), será homenajeado por Gervasio Sánchez. “La propuesta tiene dos partes: la primera con versiones instrumentales y la otra, con obras cantadas. El recital integra un proyecto de arreglos para guitarra de su obra, que incluye un disco y un libro”, adelanta Sánchez, quien tendrá como como invitados a la cantante María José Gray Almonacid y al catamarqueño Luis Andrés Torres.