Julio Cultural Universitario: propuestas de música sinfónica y de teatro

“La obra nos presenta -al menos- tres ejes de realidad histórica: los inmigrantes y su carga de adaptación forzada y violenta a las condiciones del país que les alberga; la relación de las personas con Dios, según las circunstancias vitales que atraviesen y la supervivencia en condiciones adversas y límites como la pobreza, el delito, el aborto. Todas son temáticas vigentes con desarrollo histórico, logros sociales, usos y costumbres que fueron variando a lo vivenciado hace casi un siglo Nuestra primera modificación fue cambiar los personajes centrales, que originalmente eran varones, por personajes femeninos. El italiano cocoliche es mutado en el desarrollo hacia el boliviano, paraguayo o santiagueño, con un lenguaje que se aproxima más a lo que oímos hoy; y el tratamiento general está acorde a las problemáticas sociales, éticas, morales y filosóficas de este tiempo”, concluye.