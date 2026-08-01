La identidad regional está en riesgo por la ausencia del Instituto Nacional del Teatro

López reivindicó el evento en tanto oportunidad para “volver a pensarnos como teatro frente a esta crisis; preguntarnos cómo continuar creando desde nuestra historia, nuestra identidad y nuestra diversidad para que todas las voces tengan lugar, sigan creciendo y encuentren los espacios necesarios para expresarse”. Acerca de la importancia institucional del INT, recordó que “durante años, sus políticas permitieron que las y los artistas desarrollaran lenguajes escénicos profundamente vinculados con sus comunidades, sus memorias, sus paisajes y sus modos de entender el mundo”. “En regiones como el NOA, donde la identidad cultural posee una riqueza singular, ese acompañamiento fue fundamental para que surgieran obras con una voz propia, alejadas de las lógicas centralistas. El debilitamiento actual se manifestó especialmente en los espacios de formación, investigación, intercambio y fortalecimiento de las poéticas propias de cada territorio”, dijo.