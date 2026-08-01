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La identidad regional está en riesgo por la ausencia del Instituto Nacional del Teatro

El salteño Diego López participa del encuentro Interescenas y alerta por el debilitamiento del apoyo institucional a las creaciones escénicas locales.

“ESCRITO AL MARGEN”. La obra salteña se verá en la sala La Colorida.
“ESCRITO AL MARGEN”. La obra salteña se verá en la sala La Colorida.
Hace 3 Hs

“En el último tiempo, quienes hacemos teatro independiente en las provincias hemos visto una reducción sostenida del apoyo del Instituto Nacional del Teatro (INT). Esto no implica solamente la pérdida de recursos económicos; significa, sobre todo, el debilitamiento de una institución forjada históricamente en la Argentina, que es -o fue- un modelo para Latinoamérica”.

El diagnóstico es de Diego López, el referente de La Otra Vuelta Artes Escénicas de Salta, que participa en Tucumán de la propuesta Interescenas, un encuentro de elencos del NOA que concluirá mañana con mesas de debate, capacitaciones y funciones a público. En este último aspecto, su grupo presentará a las 22, en La Colorida (Mendoza 2.955), “Escrito al margen”, que se anticipa como “una historia de buscar donde no hay respuesta, entre oficinas, expedientes, cámaras, silencios y dos mujeres que persisten”, con las actuaciones de Alma Canobbio, Elsa Mamani y López. Previamente, desde las 15 y en La Rosalba habrá dos talleres sucesivos: Bernardo Brunetti con “Grupo creativo” y Alberto Moreno con “Dramaturgias en los márgenes”.

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López reivindicó el evento en tanto oportunidad para “volver a pensarnos como teatro frente a esta crisis; preguntarnos cómo continuar creando desde nuestra historia, nuestra identidad y nuestra diversidad para que todas las voces tengan lugar, sigan creciendo y encuentren los espacios necesarios para expresarse”. Acerca de la importancia institucional del INT, recordó que “durante años, sus políticas permitieron que las y los artistas desarrollaran lenguajes escénicos profundamente vinculados con sus comunidades, sus memorias, sus paisajes y sus modos de entender el mundo”. “En regiones como el NOA, donde la identidad cultural posee una riqueza singular, ese acompañamiento fue fundamental para que surgieran obras con una voz propia, alejadas de las lógicas centralistas. El debilitamiento actual se manifestó especialmente en los espacios de formación, investigación, intercambio y fortalecimiento de las poéticas propias de cada territorio”, dijo.

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“Cuando esas instancias oficiales desaparecen, crece el riesgo de una homogeneización del hecho teatral. Las producciones comienzan a responder a modelos estéticos cada vez más uniformes, mientras las particularidades de cada región encuentran menos oportunidades para desarrollarse y hacerse visibles, debilitando así una diversidad cultural que constituye una de las mayores fortalezas del teatro argentino. Defender políticas públicas no es solo sostener la actividad teatral: es preservar la posibilidad de que cada territorio construya y sostenga su propia voz, aportando nuevas miradas al conjunto de la cultura nacional”, añadió.

Museo Nicolás Avellaneda: la vida de Fortunata García de García

El Museo Histórico Provincial Presidente Nicolás Avellaneda (Congreso 56) alojará a las 20 una nueva función de “Relatos históricos de Fortunata García de García”, la obra que invita a redescubrir la vida de una figura clave en las luchas políticas del siglo XIX, que desafió al Gobierno Federal en defensa de sus ideales, arriesgando su vida en varias oportunidades. El personaje es interpretado por Paola Amado, secundada por Rosa Leal.

CiTá Abasto de Cultura: se despide “Del aceite a la cacerola”

Hoy a las 21.30 será la última función de la comedia de Roberto Cortizo Petraglia y Walter Peña, “Del aceite a la cacerola”, un particular repaso a la historia nacional entre dos cocineras de pensamiento antagónico interpretadas por Beatriz Morán y Jackie Anastasio Salas. La despedida será en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).

Sociedad Francesa: baja “Seis personajes en busca de un autor”

La Fundación Teatro Universitario repondrá por última vez esta noche, a las 21 en la Sociedad Francesa (San Juan 751), “Seis personajes en busca de un autor”, el texto de Luigi Pirandello en versión de Ricardo Salim.

Sala Ross: reponen “Basural 405”

Hoy a las 19,  Flor Melano, Tata Viscido y Gerónimo Mohedano repondrán su creación colectiva familiar “Basural 405”, con la dirección de Viviana Perea, en Sala Ross (Laprida 135).

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