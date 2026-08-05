Potente erupción de volcán de Fuego en Guatemala

La policía de tránsito mantenía cerrada una ruta que rodea el macizo y que conecta la costa sur con la ciudad colonial de Antigua, el principal sitio turístico del país. Los expertos del Insivumeh explicaron que el lunes se generó una fuente de lava de 200 a 300 metros de altura sobre el cráter y que la columna de ceniza superó los 7.000 metros. Además, avisó sobre la dispersión de ceniza a alturas entre 5.000 a 6.000 metros que se desplazan a distancias de hasta 130 km hacia el oeste, llegando a las costas del Pacífico.