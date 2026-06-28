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El volcán Nevados de Chillán volvió a emitir cenizas: ¿pueden llegar cenizas a Argentina?

Tras la erupción detectada el viernes, el monitoreo técnico confirma que el fenómeno se mantiene dentro de los parámetros normales del ciclo iniciado en 2016.

El volcán Nevados de Chillán volvió a emitir cenizas: ¿pueden llegar cenizas a Argentina?
volcán de Chile. El mostrador
Por Virginia Daniela Gómez Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • El volcán chileno Nevados de Chillán emitió cenizas este viernes, generando alerta en Neuquén ante la posible llegada de material particulado a la provincia argentina.
  • Con columnas de 380 metros, este pulso integra el ciclo activo del volcán desde 2016. Chile mantiene la alerta amarilla y el monitoreo para prevenir riesgos en la frontera.
  • Expertos prevén que las cenizas no afectarán a Neuquén debido a la dirección de los vientos, pero mantendrán el monitoreo continuo para advertir cualquier cambio de riesgo.
Resumen generado con IA

El complejo volcánico Nevados de Chillán, ubicado en la región chilena de Ñuble, registró un pulso eruptivo con emisión de cenizas durante la mañana del viernes. Este suceso despertó nuevamente la inquietud entre los habitantes del norte de Neuquén ante la posible llegada de material particulado al territorio provincial.

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Las cámaras de vigilancia detectaron una columna de material piroclástico que alcanzó los 380 metros de altura sobre el centro de emisión. El Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile mantiene el nivel de alerta técnica amarilla para garantizar un seguimiento constante del comportamiento del macizo.

Qué pasa con el volcán de Chillán

La dispersión del material volcánico hacia el sureste genera preocupación por su cercanía con la frontera argentina. El vulcanólogo Jorge Romero explicó que el desplazamiento de estas partículas depende casi exclusivamente de los vientos en altura. Los pronósticos habituales para esta época del año sugieren que el material viajará hacia el norte y noreste, lejos de las zonas pobladas neuquinas.

Las autoridades locales informaron que el escenario esperado no contempla afectaciones directas para la región bajo el clima actual. El especialista Jorge Romero llevó tranquilidad a la población al confirmar que el monitoreo del fenómeno es permanente. En caso de existir un cambio en el riesgo de caída de ceniza, los organismos oficiales emitirán las advertencias correspondientes con anticipación.

Análisis técnico del ciclo eruptivo del volcán

Este episodio forma parte del comportamiento normal del complejo volcánico desde el inicio de su ciclo en 2016. El fenómeno observado corresponde a una erupción en curso con expulsión de ceniza y no a una simple fumarola de vapor. Según Romero, la presencia de este material sólido indica actividad real dentro del cráter activo. El macizo atravesó un período de relativa calma hasta esta reciente reactivación de baja intensidad.

Los investigadores todavía trabajan para identificar con precisión cuál de los cráteres es el responsable de la emisión actual. Existe la posibilidad de que el cráter Nicanor esté involucrado, aunque la actividad continúa localizada en la cima del volcán nuevo. Las tareas de vigilancia mantienen vigente un perímetro de exclusión de un kilómetro alrededor de la zona de peligro. 

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