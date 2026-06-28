El volcán Nevados de Chillán volvió a emitir cenizas: ¿pueden llegar cenizas a Argentina?

Análisis técnico del ciclo eruptivo del volcán

Este episodio forma parte del comportamiento normal del complejo volcánico desde el inicio de su ciclo en 2016. El fenómeno observado corresponde a una erupción en curso con expulsión de ceniza y no a una simple fumarola de vapor. Según Romero, la presencia de este material sólido indica actividad real dentro del cráter activo. El macizo atravesó un período de relativa calma hasta esta reciente reactivación de baja intensidad.