El despertar de un gigante: el Conicet descubrió actividad en un volcán que creían apagado

Ventajas estratégicas de la geotermia

La clave de este entusiasmo radica en el funcionamiento de la energía geotérmica: una alternativa limpia que aprovecha el calor interno de la Tierra. A diferencia de la fuente solar o la eólica, la geotermia tiene la ventaja estratégica de funcionar las 24 horas del día, de manera constante e independiente de los factores climáticos. Aunque países como Islandia, Nueva Zelanda o Chile ya la explotan activamente, Argentina todavía no cuenta con centrales operativas de este tipo, a pesar del enorme potencial que recorre la Cordillera de los Andes.