Fogones minerales y calderas naturales

En Aogashima no hay resistencia eléctrica sin calderas modernas, solo cuerpos abandonados al calor que brota directamente de la superficie. El volcán es el encargado de elevar la temperatura de la cual se sirven los vecinos. La mayoría de los hogares cuentan con sistemas geotérmicos que aprovechan el vapor para calentar el agua sin necesidad de combustibles. Pero la costumbre más reveladora está en las cocinas comunitarias sobre las grietas de la roca, donde los residentes colocan ollas con huevos, patatas, pescado y vegetales. La comida se prepara lentamente bajo un aroma mineral imposible de replicar en cualquier otro fogón del mundo con placas de inducción y otros artilugios modernos.