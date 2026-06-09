Cómo es vivir en el pueblo remoto donde sus 170 habitantes residen dentro de un volcán

Resumen para apurados
- Unos 170 habitantes viven actualmente en Aogashima, una remota isla volcánica de Tokio, adaptando su vida cotidiana y alimentación al constante riesgo y calor geotérmico.
- Los isleños usan vapor geotérmico para cocinar y calefaccionar. Tras una erupción mortal en el siglo XVIII, la población regresó y hoy vive en un aislamiento de difícil acceso.
- Este remoto pueblo representa un caso extremo de resiliencia humana, donde el turismo de nicho y la supervivencia futura dependen del equilibrio con la actividad del volcán.
El pulso de la Tierra marca tiempos en Aogashima. Relegados a los ciclos volcánicos, los habitantes se entregaron al plazo que marca el ritmo geotérmico. El planeta decide y sus pobladores atienden. Las casas se acomodan a las curvas del terreno, el agua se calienta con las disposiciones del calor interno del globo y los huevos, pescados y papas terminan de cocinarse en las grietas del suelo. En este pueblo de Tokio, sus residentes aprendieron a vivir bajo la amenaza constante, en una relación íntima con el peligro y en la liberación de saber que la naturaleza se encarga de todo.
Las rutinas, las comidas, la tecnología y la comodidad están sujetas a la temperatura que se registra a los pies de los lugareños de Aogashima, un r
emoto poblado de apenas 170 habitantes a 358 kilómetros al sur de la capital japonesa, perdido en el Pacífico y en la isla más remota del archipiélago de Izu. La vida aquí es tan urgente como tranquila. El vapor es tan denso que puede agarrarse con la mano mientras el aliento del gigante acecha cada latitud del pueblo. En la boca de esta fuerza infernal, la comunidad sigue el ritmo del mundo.
Fogones minerales y calderas naturales
En Aogashima no hay resistencia eléctrica sin calderas modernas, solo cuerpos abandonados al calor que brota directamente de la superficie. El volcán es el encargado de elevar la temperatura de la cual se sirven los vecinos. La mayoría de los hogares cuentan con sistemas geotérmicos que aprovechan el vapor para calentar el agua sin necesidad de combustibles. Pero la costumbre más reveladora está en las cocinas comunitarias sobre las grietas de la roca, donde los residentes colocan ollas con huevos, patatas, pescado y vegetales. La comida se prepara lentamente bajo un aroma mineral imposible de replicar en cualquier otro fogón del mundo con placas de inducción y otros artilugios modernos.
El pueblo está desperdigado entre las laderas del volcán. Se derrama entre las paredes interiores de una doble caldera, como muñecas rusas que se apilan aunque de una forma mortal. Las casas se dispersan siguiendo las curvas del terreno. El verde es eléctrico sobre la piedra negra. De vez en cuando, el silbido de las fumarolas —los hingya, los llaman— perforan la superficie como respiraderos de un monstruo dormido.
Aislamiento extremo
Llegar hasta Aogashima es una aventura de paciencia y “fe”. Como explica el informe de National Geographic, existen dos opciones desde la vecina isla de Hachijojima: un helicóptero de nueve plazas o un ferry que conecta con Hachijō-jima, famoso por sus tasas de cancelación. Explican que “es casi como tirar una moneda al aire: cara, sale; cruz, no sale”. El pequeño puerto de la isla está tan expuesto que el mínimo oleaje impide el atraque. Los locales lo llaman con humor sombrío "la lotería del mar".
La relación íntima con el peligro se remonta a entre 1781 y 1785, cuando el territorio vivió un episodio apocalíptico: la Gran Erupción de Tenmei transformó el lugar en una pesadilla de flujos piroclásticos y lluvia de cenizas. De los trescientos veintisiete habitantes, casi la mitad pereció. Los supervivientes huyeron a Hachijō-jima, donde pasaron cincuenta años como una "gente sin tierra", pero manteniendo viva la memoria del hogar perdido. En 1835, los descendientes desafiaron las leyes y el miedo para regresar. Este espíritu de retorno define la resiliencia actual: "Nadie puede controlar la naturaleza”.
Sabores del subsuelo bajo la Vía Láctea
La gastronomía refleja esa autosuficiencia forjada por el aislamiento y la adaptación al medio. Dieta local se sostiene en la abundancia de pesca y en la fertilidad del suelo volcánico: el shima-zushi —pescado marinado en soja con chile—, la ashitaba en tempura, la sal hingya producida evaporando agua de mar con el calor de los respiraderos. Y el aochu, un licor fantasma de batata con veinticinco grados de graduación que rara vez sale de los límites marítimos y se bebe en los tres bares locales.
Visitar Aogashima con su único cajero, terrenos empinados y casas de huéspedes llamadas “minshuku” es una lección de fragilidad y resiliencia. Quien va allí acepta las condiciones y se entrega al pulso del planeta. Afuera el cielo nocturno se abre sin contaminación lumínica. La Vía Láctea se muestra sin reservas y este poblado se transforma en un anfiteatro suspendido en el océano.