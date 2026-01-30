El volcán más peligroso de Argentina sigue activo: dónde queda y por qué todavía se puede visitar

Hay paisajes que combinan belleza y amenaza en partes iguales. En la Argentina existe un volcán activo que, pese a su potencial destructivo y a un historial reciente de erupciones, sigue recibiendo visitantes. Su imponente presencia plantea una pregunta inquietante: cómo conviven el riesgo permanente, la vigilancia constante y la posibilidad de recorrerlo.
Se trata del volcán Copahue, ubicado en la provincia de Neuquén, sobre la frontera con Chile. Considerado el volcán más peligroso del país por su nivel de actividad y la cercanía de poblaciones y centros turísticos, tuvo su última erupción hace 14 años y permanece bajo monitoreo permanente, aunque todavía puede ser visitado bajo estrictas condiciones de seguridad.
Así es el volcán Copahue: historia eruptiva, cráter activo y señales de actividad permanente
El volcán Copahue forma parte del Complejo Volcánico Caviahue-Copahue (CVCC), cuya actividad se inició hace aproximadamente 125.000 años. Es un estratovolcán de pendientes suaves, compuesto principalmente por coladas de lava andesítica y basáltica, además de materiales piroclásticos.
En la cumbre se identifican nueve cráteres dispuestos en sentido noreste-sudoeste, aunque solo uno se encuentra activo en la actualidad. Se trata del cráter oriental, que contiene un lago ácido de intenso color verdoso y presenta fumarolas de manera constante.
Durante los últimos 250 años se documentaron al menos doce erupciones, entre las que se destacan las registradas en 1992, 2000 y diciembre de 2012. En ese último episodio, una columna eruptiva de hasta 1.500 metros generó caída de cenizas en distintas zonas del territorio argentino.
Desde entonces, el Copahue no ingresó en una fase de inactividad total. Continúa mostrando emisiones de gases, explosiones ocasionales, variaciones en la actividad sísmica y cambios en el nivel del lago del cráter, señales que confirman que su sistema interno permanece activo.
Copahue, el volcán más riesgoso del país: qué lo hace peligroso y por qué recibe turistas
El volcán Copahue, ubicado en la provincia de Neuquén, en la frontera entre Argentina y Chile, es considerado el volcán de mayor riesgo de la República Argentina. Su peligrosidad no se debe únicamente a su historia eruptiva sino también a la proximidad de localidades como Caviahue y Copahue, ubicadas a menos de ocho kilómetros de su cráter principal, lo que incrementa la posibilidad de impacto en población y actividades humanas si se activara nuevamente de manera significativa.
A pesar de ese potencial, el Copahue sigue siendo un atractivo para turistas y exploradores. Su cima, compuesta por múltiples cráteres —el más activo con un lago ácido y fumarolas permanentes— y sus paisajes andinos, junto con la tradicional Villa Termal de Copahue y el centro de esquí de Caviahue, atraen visitantes durante todo el año. Bajo estrictos protocolos de seguridad y monitoreo continuo por parte de los observatorios volcánicos argentinos y chilenos, es posible realizar excursiones y ascensos, lo que convierte a este volcán en un destino singular donde conviven riesgo geológico y turismo.