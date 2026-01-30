El volcán más peligroso de Argentina sigue activo: dónde queda y por qué todavía se puede visitar

A pesar de ese potencial, el Copahue sigue siendo un atractivo para turistas y exploradores. Su cima, compuesta por múltiples cráteres —el más activo con un lago ácido y fumarolas permanentes— y sus paisajes andinos, junto con la tradicional Villa Termal de Copahue y el centro de esquí de Caviahue, atraen visitantes durante todo el año. Bajo estrictos protocolos de seguridad y monitoreo continuo por parte de los observatorios volcánicos argentinos y chilenos, es posible realizar excursiones y ascensos, lo que convierte a este volcán en un destino singular donde conviven riesgo geológico y turismo.