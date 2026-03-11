Brutal erupción del volcán Kilauea: 300 metros de lava provocaron cierres de parques y rutas

El Kilauea lleva más de un año asombrando a visitantes y residentes con su ciclo de erupciones intermitentes, siendo este el 43er pulso registrado. Los registros visuales y una transmisión en vivo demostraron la espectacularidad de la roca fundida brillante y la densa columna de humo, aunque aún se desconoce la duración de este momento, ya que algunos se registraron por unas horas mientras que otros se prolongaron por días.