Valim prepara el reclamo internacional de Cristina Kirchner

El abogado brasileño Rafael Valim, integrante del equipo jurídico de Cristina Fernández de Kirchner y quien participó de la defensa internacional del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anticipó que buscará una resolución rápida del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el planteo presentado por la ex mandataria.
En una entrevista publicada por Perfil, el jurista explicó que la estrategia será llevar la causa Vialidad al ámbito internacional y cuestionar las consecuencias de la condena que recibió Fernández de Kirchner, entre ellas la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
“Es difícil hablar de plazos. Hay muchos factores que influyen en los tiempos del Comité de Derechos Humanos, pero vamos a trabajar para que tengamos una decisión sobre las cautelares lo antes posible”, afirmó Valim.
El abogado explicó que el objetivo es obtener una respuesta que permita a la ex presidenta ejercer sus derechos políticos mientras avanza el análisis del caso. “El objetivo es lograr una decisión tempestiva de modo que la presidenta pueda ejercer sus derechos políticos como le convenga”, sostuvo.
En ese sentido, agregó: “Si quiere presentarse a las elecciones, que se presente, y si no, que pueda ejercer libremente su voluntad”.
Valim también se refirió a la sanción que impide a Fernández de Kirchner ocupar cargos públicos de manera permanente y aseguró que existen antecedentes internacionales contrarios a ese tipo de medidas. “La inhabilitación perpetua es rechazada por el comité. Hay precedentes que no permiten una inhabilitación perpetua o demasiado larga”, señaló.
Además, sostuvo que el reclamo no se limita a la situación personal de la ex presidenta, sino que involucra los derechos políticos de sus seguidores. “En este sentido, la presidenta sufrió una grave vulneración a su derecho, pero hay una doble mirada, ya que también se viola el derecho del pueblo argentino a elegir libremente a sus representantes”, afirmó.
La defensa de Fernández de Kirchner busca que organismos internacionales revisen el proceso judicial que derivó en la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. En esta etapa, Valim estará acompañado por el abogado español Javier Borrego.
La ex presidenta fue condenada a seis años de prisión, que cumple bajo la modalidad domiciliaria, y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.