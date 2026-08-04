Tenía 21 años, era una promesa del atletismo y su muerte conmocionó al deporte

El emotivo mensaje de despedida

En el comunicado oficial, el club destacó que Ward era mucho más que una atleta. "Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla", señalaron, al tiempo que remarcaron que su entusiasmo y compromiso inspiraban a sus compañeros de entrenamiento y que siempre estaba dispuesta a colaborar con el equipo.