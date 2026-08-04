Tenía 21 años, era una promesa del atletismo y su muerte conmocionó al deporte

Resumen para apurados
- La atleta australiana Natasha Ward falleció a los 21 años en Nueva Gales del Sur por causas no reveladas, según confirmaron las autoridades deportivas locales.
- La medallista nacional de mediofondo estudiaba Ciencias del Deporte en la Macquarie University y combinaba su formación académica con una destacada trayectoria atlética.
- Su deceso conmovió al deporte oceánico, que suma una nueva pérdida juvenil semanas después de la muerte de la velocista Jemma Stapleton en un accidente.
La comunidad deportiva australiana atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Natasha Ward, una de las jóvenes promesas del atletismo del país. La corredora falleció a los 21 años, según informaron Athletics New South Wales y el Sutherland District Athletics Club, que solicitaron respeto y privacidad para su familia. Hasta el momento no se dieron a conocer las causas del fallecimiento.
Ward era especialista en pruebas de mediofondo y competía habitualmente en las distancias de 400, 800 y 1.500 metros. Además de su crecimiento deportivo, estudiaba Ciencias del Ejercicio y del Deporte en la Macquarie University de Sídney, donde combinaba su formación académica con una prometedora carrera atlética.
Entre sus principales logros se destacan una medalla en los Campeonatos Escolares de Nueva Gales del Sur en los 1.500 metros y el podio conseguido en los UniSport Nationals, donde obtuvo plata en 2023 y bronce en los 800 metros durante la edición disputada este año.
El emotivo mensaje de despedida
En el comunicado oficial, el club destacó que Ward era mucho más que una atleta. "Su amabilidad y alegría conmovieron a todos los que tuvieron la suerte de conocerla", señalaron, al tiempo que remarcaron que su entusiasmo y compromiso inspiraban a sus compañeros de entrenamiento y que siempre estaba dispuesta a colaborar con el equipo.
La muerte de Ward provocó una ola de mensajes de despedida por parte de federaciones, clubes, entrenadores y atletas de Oceanía. Su fallecimiento se produjo pocas semanas después de la muerte de la velocista australiana Jemma Stapleton, quien perdió la vida a los 25 años en un accidente de moto durante unas vacaciones en Tailandia.