El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

La familia de J., insiste en que no busca una reparación económica. “Nosotras no pedimos dinero, lo que pedimos es justicia por lo que vivió un nene de tres años y porque sigue viviendo un dolor innecesario desde el viernes. Es un nene sano que tendría que estar jugando y disfrutando con sus hermanos”, expresó Micaela. “Pedimos que arreglen la ciudad porque hoy podríamos estar llorando a un bebé por la falta de preocupación del personal, tanto de la SAT, como de la Municipalidad. Y esperamos que se hagan presentes y al menos le pidan disculpas a mi hermana. Esto es aberrante”, concluyó.