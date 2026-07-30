Más de 2.600 científicos y 25 premios Nobel le pidieron a Milei que frene el ajuste a la ciencia

Los premios Nobel que respaldaron el reclamo

Entre los firmantes se encuentran el premio Nobel de Medicina Paul Nurse, presidente de la Royal Society del Reino Unido; Harvey Alter, reconocido por el descubrimiento del virus de la hepatitis C; Steven Chu, exsecretario de Energía de Estados Unidos y premio Nobel de Física; Barry Marshall, quien demostró que la bacteria Helicobacter pylori causa la mayoría de las úlceras gástricas; y Victor Ambros, ganador del Premio Nobel de Medicina 2024.