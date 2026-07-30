Política

Más de 2.600 científicos y 25 premios Nobel le pidieron a Milei que frene el ajuste a la ciencia

A través de una carta abierta, investigadores de todo el mundo advirtieron sobre el "colapso" de la ciencia argentina por los recortes presupuestarios, la pérdida de personal y el debilitamiento de organismos públicos.

RECLAMO DE CIENTÍFICOS. Esta semana hubo protestas en el Conicet por los recortes del Gobierno.
RECLAMO DE CIENTÍFICOS. Esta semana hubo protestas en el Conicet por los recortes del Gobierno. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Más de 2.600 científicos y 25 premios Nobel exigieron este jueves al gobierno argentino frenar los recortes presupuestarios en el sistema nacional de ciencia y tecnología.
  • La inversión cayó al 0,14% del PBI y hay despidos en Conicet y CNEA. El pedido profundiza la alerta previa de 68 premios Nobel lanzada en marzo de 2024 ante el ajuste estatal.
  • Advierten sobre la destrucción de un sistema clave para el desarrollo satelital, nuclear y biotecnológico, cuya reconstrucción requerirá décadas e impactará en el país.
Resumen generado con IA

Más de 2.600 integrantes de la comunidad científica internacional, entre ellos 25 premios Nobel, reclamaron este jueves al gobierno de Javier Milei que detenga el "desmantelamiento" del sistema argentino de ciencia y tecnología.

El pedido fue plasmado en una carta abierta dirigida al presidente, al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a las autoridades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. En el documento, los firmantes advirtieron sobre el "colapso" del sector como consecuencia de los recortes presupuestarios, la pérdida de personal y el cierre o debilitamiento de organismos públicos.

Los científicos sostuvieron que la situación se agravó desde el primer pronunciamiento realizado en marzo de 2024, cuando 68 premios Nobel habían advertido que la ciencia argentina se encontraba al borde de un "peligroso precipicio".

"Desgraciadamente, lejos de revertirse, aquellas preocupaciones se han profundizado, excediendo límites impensados incluso en aquel entonces", señalaron en la carta.

Los premios Nobel que respaldaron el reclamo

Entre los firmantes se encuentran el premio Nobel de Medicina Paul Nurse, presidente de la Royal Society del Reino Unido; Harvey Alter, reconocido por el descubrimiento del virus de la hepatitis C; Steven Chu, exsecretario de Energía de Estados Unidos y premio Nobel de Física; Barry Marshall, quien demostró que la bacteria Helicobacter pylori causa la mayoría de las úlceras gástricas; y Victor Ambros, ganador del Premio Nobel de Medicina 2024.

La iniciativa fue impulsada por el biólogo molecular Alberto Kornblihtt y la física y diputada nacional Adriana Serquis.

Los cuestionamientos al ajuste

En el documento, los investigadores afirmaron que la inversión pública en ciencia descendió al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI) y sostuvieron que el sistema pierde "casi ocho puestos de trabajo por día" desde diciembre de 2023.

También denunciaron la disolución o reducción de organismos científicos y tecnológicos, el congelamiento salarial y la paralización de proyectos considerados estratégicos. En ese marco, cuestionaron los despidos, hechos de represión e incursiones de fuerzas de seguridad en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo que, además, afrontará un nuevo recorte tras la publicación del Decreto 655/2026, el 24 de julio. También mencionaron la situación del INTI y del Conicet.

Según los firmantes, el deterioro no solo afecta a investigadores y trabajadores del sistema, sino también a capacidades estratégicas del país, como el desarrollo satelital, nuclear y biotecnológico, áreas en las que Argentina integra el reducido grupo de naciones con tecnología propia.

"Se avizora la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del cual se benefició la humanidad en su conjunto, y que requeriría muchos más años para ser reconstruido", advirtieron.

El reclamo coincide con nuevas protestas

La carta fue difundida en medio de las protestas de investigadores y becarios del Conicet y de otros organismos científicos, quienes reclaman por casi 400 despidos que se harían efectivos el 31 de julio, cuando vencen sus becas posdoctorales.

El principal pedido del sector es que esos contratos sean prorrogados hasta que se conozcan los resultados de la convocatoria CICYT 2025.

A ese escenario se suma un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), que señaló que los trabajadores del Conicet, del Sistema Nacional de Empleo Público y de las universidades nacionales acumulan pérdidas salariales de entre el 22,2% y el 40,5% desde noviembre de 2023.

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