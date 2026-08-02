Política

Milei confirmó que ya definió a su candidato a vicepresidente para buscar la reelección

El Presidente aseguró que ya eligió a su compañero de fórmula para las próximas elecciones, aunque evitó revelar su identidad.

REELECCIÓN. El presidente Milei dice que ya tiene compañero de fórmula.
REELECCIÓN. El presidente Milei dice que ya tiene compañero de fórmula. FOTO TOMADA DE LANACION.COM
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En una entrevista periodística, el presidente Javier Milei confirmó que ya eligió a su candidato a vicepresidente para la reelección presidencial, manteniendo su nombre en reserva.
  • Durante la entrevista, el mandatario ratificó su deseo de eliminar las PASO por su alto costo fiscal y defendió el rumbo económico de su gestión, como el superávit y el RIGI.
  • La definición electoral y la proyectada reforma de la Carta Orgánica del Banco Central buscan consolidar el rumbo político y económico del oficialismo a largo plazo en el país.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei confirmó que ya tiene definido quién será su compañero de fórmula para competir por la reelección en las próximas elecciones nacionales, aunque prefirió mantener el nombre en reserva.

La definición fue realizada durante una entrevista con el diario Río Negro, en la que además ratificó la intención del Gobierno de avanzar con la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y defendió el rumbo económico de su gestión.

Milei confirmó que ya eligió a su candidato a vicepresidente

Consultado sobre el armado electoral de La Libertad Avanza, el mandatario reveló que la decisión ya está tomada.

"Tengo definido mi compañero de fórmula para el año que viene, pero prefiero reservarme el nombre por el momento", afirmó.

Aunque evitó brindar mayores detalles, sus declaraciones constituyen la primera confirmación pública de que el oficialismo ya resolvió quién acompañará al Presidente en la próxima contienda electoral.

Volvió a pedir la eliminación de las PASO

Durante la entrevista, Milei reiteró su rechazo al sistema de elecciones primarias y volvió a cuestionar el costo que representan para el Estado.

"Desde incluso antes de ser Presidente estoy en contra de las PASO. No cumplen ninguna función real más que gastar la plata del contribuyente en internas privadas de los partidos", sostuvo.

Además, aseguró que la realización de las primarias implica un gasto cercano a los 250 millones de dólares anuales y expresó su expectativa de que el Congreso apruebe su eliminación.

Defendió la marcha de la economía

En materia económica, el Presidente afirmó que las medidas implementadas por su administración permitieron consolidar un proceso de recuperación.

Según Milei, el Gobierno logró mantener el superávit fiscal, reducir la inflación, levantar el cepo cambiario y recomponer las reservas internacionales, al tiempo que recuperó la confianza de los mercados.

También proyectó que la Argentina registrará tres años consecutivos de crecimiento económico, algo que —según indicó— no ocurría desde hacía 15 años.

"Es normal que aún haya argentinos que no perciben en su bolsillo esta tendencia de mejora. Arreglar en dos años lo que se rompió en un siglo lleva tiempo", expresó.

La reforma del Banco Central, prioridad legislativa

Milei también señaló que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será uno de los principales proyectos que impulsará el Gobierno durante este semestre.

El objetivo, explicó, es impedir que futuras administraciones puedan financiar el gasto público mediante emisión monetaria.

"No alcanza con haber saneado el balance del Banco Central si la próxima gestión populista puede volver a prender la maquinita", afirmó.

Asimismo, planteó la necesidad de otorgar mayor independencia institucional a las autoridades del BCRA para evitar que puedan ser removidas por decisiones políticas.

Destacó las inversiones y el respaldo del FMI

El Presidente también celebró el avance del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que ya existen proyectos aprobados por más de 46.000 millones de dólares, mientras que otros superiores a 100.000 millones continúan en evaluación.

En paralelo, destacó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostuvo que el organismo respalda el programa económico argentino debido al cumplimiento de las metas acordadas.

Su visión sobre el futuro del país

En el tramo final de la entrevista, Milei valoró el acompañamiento de algunos gobernadores a las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional y reiteró su rechazo a la intervención estatal en las decisiones de inversión privada.

Al ser consultado sobre el legado que espera dejar al finalizar su gestión, respondió:

"Me gustaría ser recordado como quien recibió un país en plena decadencia y generó el cambio de rumbo que la gente pidió con su voto, y que va a hacer a la Argentina grande nuevamente".

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