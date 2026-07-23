La Odisea: las siete diferencias entre la película de Christopher Nolan y la obra de Homero

Resumen para apurados
- Christopher Nolan estrenó recientemente en cines mundiales "La Odisea", logrando éxito comercial pero desatando críticas académicas por modificar la obra original de Homero.
- La cinta altera pasajes emblemáticos, suaviza al héroe y elimina a los dioses para enfocarse en la culpa y la familia, alejándose del rigor histórico del texto griego antiguo.
- Expertos señalan que la película refleja la mentalidad occidental moderna, marcando una tendencia sobre cómo el cine de Hollywood reinterpreta los mitos clásicos actuales.
La reciente llegada a los cines de la película dirigida por Christopher Nolan provocó un impacto inmediato en la industria fílmica mundial. Esta versión del poema de Homero alcanzó recaudaciones millonarias durante su primer fin de semana, consolidando el interés masivo por el viaje épico que protagoniza Matt Damon.
Aunque el proyecto de Universal Pictures goza de un éxito comercial evidente, diversos sectores manifiestan dudas respecto a las decisiones creativas tomadas. El cineasta prefirió priorizar temas vinculados a la culpa y la familia por encima de la fidelidad absoluta al texto griego antiguo, lo cual genera un debate intenso entre expertos clásicos.
- La figura de Penélope, interpretada por Anne Hathaway, adquiere una firmeza inédita al enfrentar directamente tanto a su hijo Tom Holland como a los pretendientes.
- El relato elimina las relaciones amorosas del héroe con Calipso o Circe, presentando a un protagonista que mantiene lealtad plena hacia su esposa.
- Desaparecen episodios emblemáticos como la estancia entre los feacios o la visita a la isla de los lotófagos.
- Los guerreros lestrigones dejan de ser gigantes lanzapiedras para transformarse en combatientes con armaduras pesadas.
- Durante el escape de la cueva del cíclope, el director suprime el ingenioso engaño basado en el nombre Nadie.
- La presencia física de los dioses del Olimpo se reduce drásticamente, manifestando la voluntad divina solo mediante fenómenos climáticos.
- El desenlace omite la prueba del arco y la batalla posterior contra las familias de los pretendientes, concluyendo con la partida de la pareja desde Ítaca.
Varias voces académicas denuncian que la película refleja la mentalidad occidental actual más allá de la Grecia antigua. La revista The Economist señala: "En todos los aspectos, desde los decorados hasta la psicología de los personajes, dice mucho más sobre el Occidente moderno que sobre la antigua Grecia. Se toman libertades sorprendentes con la trama para convertir a Odiseo, el arquetípico héroe antiguo con defectos, en un simple 'buenote' moderno, suavizando sus defectos"
La reseña añade irónicamente: "El paisaje tampoco es el adecuado y, a menudo, resulta demasiado bonito. Los soldados, vestidos con un elegante gris plomizo, parecen más juguetes de Warhammer que guerreros de la Antigüedad. Durante las escenas en la playa con la ninfa Calipso (Charlize Theron), Odiseo parece estar menos en un exilio angustioso que de una escapada al Caribe (llevan mucha ropa de lino)".
Asimismo, el historiador Daniel Mendelsohn indica que el protagonista "no se parece en nada a los héroes de Homero —que, al fin y al cabo, se jactan con regocijo ante los cuerpos mutilados de sus enemigos masacrados—, sino que se asemeja mucho a los héroes de las películas de Christopher Nolan. Este Odiseo atormentado y consumido por la culpa, despojado de humor e ingenio, de seducción y astucia, es un pariente del angustiado amnésico de 'Memento', de 'Batman', de 'Oppenheimer', hombres atormentados por un pasado con el que luchan de diferentes maneras".