La Odisea: las siete diferencias entre la película de Christopher Nolan y la obra de Homero

Asimismo, el historiador Daniel Mendelsohn indica que el protagonista "no se parece en nada a los héroes de Homero —que, al fin y al cabo, se jactan con regocijo ante los cuerpos mutilados de sus enemigos masacrados—, sino que se asemeja mucho a los héroes de las películas de Christopher Nolan. Este Odiseo atormentado y consumido por la culpa, despojado de humor e ingenio, de seducción y astucia, es un pariente del angustiado amnésico de 'Memento', de 'Batman', de 'Oppenheimer', hombres atormentados por un pasado con el que luchan de diferentes maneras".