Cine: cinco claves de “La Odisea”, la versión fílmica del épico poema

Un récord de recaudación: “La Odisea” recaudó U$S 263,5 millones en su primer fin de semana

La película “La odisea”, del Christopher Nolan, se abrió paso hasta el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos y en Canadá, al recaudar U$S 124,5 millones en su fin de semana de estreno. El filme sumó otros U$S 139 millones en el extranjero, para un total de U$S 263,5 millones, según Exhibitor Relations. La cifra cubre cómodamente el eventual presupuesto de U$S 250 millones. La cinta, que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Matt Damon y Anne Hathaway, arrasó con las estimaciones anteriores, que pronosticaban una recaudación de menos de U$S 100 millones en su primer fin de semana. “Nolan es el único cineasta activo que podría tomar una historia antigua, atraer a un elenco tan vasto y talentoso y convertirla en un acontecimiento de la cultura pop”, dijo el analista David Gross. En un lejano segundo puesto, “Moana” recaudó U$S 19 millones en su segunda semana, para un total de U$S 178 millones a nivel global. Por detrás se ubicó “Minions & Monsters”, que sumó un total mundial de casi U$S 357,6 millones en tres semanas. “Toy Story 5” cayó al cuarto lugar en su quinta semana, con una recaudación global de casi U$S 958 millones.