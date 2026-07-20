Cine: cinco claves de “La Odisea”, la versión fílmica del épico poema

“La Odisea”, la superproducción de Christopher Nolan sobre el regreso de Odiseo a Ítaca, se estrenó el jueves en Tucumán, y ya empuja a los cines locales a ampliar funciones y horarios, y a extender el tiempo en cartel. El fenómeno no es exclusivo de la provincia: a nivel global, la película recaudó U$S 263,5 millones en su fin de semana de estreno, la mejor apertura mundial de toda la carrera de Nolan, por delante de “Batman: el caballero de la noche asciende”.
En la Argentina, el film no fue la excepción a ese impulso. Vendió más de 76.000 entradas en sus primeros dos días de exhibición, con 380 salas en cartelera, y se ubicó segunda en la taquilla nacional, solo detrás de “Toy Story 5”. En Tucumán, las salas que la ofrecen dan cuenta de que las sólidas calificaciones de la crítica van de la mano con la convocatoria de la gente.
Entre los principales aspectos que distinguen la adaptación del poema homérico pueden destacarse cinco.
1.- Un protagonista que carga con el peso moral del relato
Matt Damon encarna a Odiseo, un mortal que trata con dioses y con monstruos y que, en más de un pasaje, actúa como si él mismo fuera uno de los primeros. El actor construye a un guerrero capaz de matar sin dudar, pero también de asumir las consecuencias de decisiones que definen el destino de sus hombres: en una escena clave, el profeta Tiresias lo enfrenta en el inframundo a elegir entre dos males -el remolino de Caribdis, que mataría a toda la tripulación, o el monstruo Escila, que solo devoraría a seis-; y Odiseo toma una decisión inconsulta.
2.- Escenas de acción filmadas para pantalla IMAX
Nolan volvió a apostar por los efectos prácticos por sobre las imágenes generadas por computadora, y usó sus cámaras IMAX para narrar tanto la inmensidad del viaje como la pequeñez de los hombres frente a los dioses. La secuencia de la caída de Troya se despliega en dos tiempos -la salida del caballo y, luego, un recuerdo de la batalla en toda su furia- y la del cíclope, rodada en una cueva real, se perfila como una de las más impactantes.
3.- Un elenco de estrellas en roles secundarios
Anne Hathaway compone a una Penélope lejos de la esposa paciente: una reina asediada por pretendientes que codician el trono. Tom Holland interpreta a Telémaco, el hijo que atraviesa la transición a la adultez. Completan el reparto John Leguizamo como el porquero leal a Odiseo, Robert Pattinson como el arrogante Antínoo, Samantha Morton como la hechicera Circe, Zendaya como la diosa Atenea y Lupita Nyong’o en un doble papel, como Helena de Troya y como Clitemnestra.
4.- Una narrativa no lineal con una moraleja de fondo
Tras un arranque con diálogos expositivos algo forzados, la película recupera el pulso narrativo que caracteriza a Nolan, con flashbacks que surgen de los propios relatos de los personajes. La ley de Zeus -la versión antigua de tratar a los demás como uno querría ser tratado- funciona como eje temático: incumplirla termina pasándole factura a Odiseo.
5.- Una película muy buena
Pese al despliegue visual, la carga emocional del filme llega tarde y resulta escasa frente a la acción; persiste el consenso de que Oppenheimer sigue siendo el trabajo mejor logrado de Nolan. Aun así, el balance es ampliamente positivo: en Rotten Tomatoes la película acumula un 96% de aprobación; y en Metacritic un 89 sobre 100.
Un récord de recaudación: “La Odisea” recaudó U$S 263,5 millones en su primer fin de semana
La película “La odisea”, del Christopher Nolan, se abrió paso hasta el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos y en Canadá, al recaudar U$S 124,5 millones en su fin de semana de estreno. El filme sumó otros U$S 139 millones en el extranjero, para un total de U$S 263,5 millones, según Exhibitor Relations. La cifra cubre cómodamente el eventual presupuesto de U$S 250 millones. La cinta, que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Matt Damon y Anne Hathaway, arrasó con las estimaciones anteriores, que pronosticaban una recaudación de menos de U$S 100 millones en su primer fin de semana. “Nolan es el único cineasta activo que podría tomar una historia antigua, atraer a un elenco tan vasto y talentoso y convertirla en un acontecimiento de la cultura pop”, dijo el analista David Gross. En un lejano segundo puesto, “Moana” recaudó U$S 19 millones en su segunda semana, para un total de U$S 178 millones a nivel global. Por detrás se ubicó “Minions & Monsters”, que sumó un total mundial de casi U$S 357,6 millones en tres semanas. “Toy Story 5” cayó al cuarto lugar en su quinta semana, con una recaudación global de casi U$S 958 millones.