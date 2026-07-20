EspectáculosTV, Cine y Series

Cine: cinco claves de “La Odisea”, la versión fílmica del épico poema

La última película de Nolan es un éxito mundial, y promete prolongar su permanencia en los cines..

ROL. Matt Damon encarna a Odiseo, un mortal que trata con dioses y con monstruos y que a veces actúa como si él mismo fuese uno de ellos.
ROL. Matt Damon encarna a Odiseo, un mortal que trata con dioses y con monstruos y que a veces actúa como si él mismo fuese uno de ellos.
Hace 3 Hs

“La Odisea”, la superproducción de Christopher Nolan sobre el regreso de Odiseo a Ítaca, se estrenó el jueves en Tucumán, y ya empuja a los cines locales a ampliar funciones y horarios, y a extender el tiempo en cartel. El fenómeno no es exclusivo de la provincia: a nivel global, la película recaudó U$S 263,5 millones en su fin de semana de estreno, la mejor apertura mundial de toda la carrera de Nolan, por delante de “Batman: el caballero de la noche asciende”.

En la Argentina, el film no fue la excepción a ese impulso. Vendió más de 76.000 entradas en sus primeros dos días de exhibición, con 380 salas en cartelera, y se ubicó segunda en la taquilla nacional, solo detrás de “Toy Story 5”. En Tucumán, las salas que la ofrecen dan cuenta de que las sólidas calificaciones de la crítica van de la mano con la convocatoria de la gente.

“La Odisea” recibe brillantes calificaciones: en qué cines de Tucumán ver la super producción de Nolan

“La Odisea” recibe brillantes calificaciones: en qué cines de Tucumán ver la super producción de Nolan

Entre los principales aspectos que distinguen la adaptación del poema homérico pueden destacarse cinco.

1.- Un protagonista que carga con el peso moral del relato

Matt Damon encarna a Odiseo, un mortal que trata con dioses y con monstruos y que, en más de un pasaje, actúa como si él mismo fuera uno de los primeros. El actor construye a un guerrero capaz de matar sin dudar, pero también de asumir las consecuencias de decisiones que definen el destino de sus hombres: en una escena clave, el profeta Tiresias lo enfrenta en el inframundo a elegir entre dos males -el remolino de Caribdis, que mataría a toda la tripulación, o el monstruo Escila, que solo devoraría a seis-; y Odiseo toma una decisión inconsulta.

2.- Escenas de acción filmadas para pantalla IMAX

Nolan volvió a apostar por los efectos prácticos por sobre las imágenes generadas por computadora, y usó sus cámaras IMAX para narrar tanto la inmensidad del viaje como la pequeñez de los hombres frente a los dioses. La secuencia de la caída de Troya se despliega en dos tiempos -la salida del caballo y, luego, un recuerdo de la batalla en toda su furia- y la del cíclope, rodada en una cueva real, se perfila como una de las más impactantes.

Estreno de cine: “La Odisea” es un viaje también hacia adentro

Estreno de cine: “La Odisea” es un viaje también hacia adentro

3.- Un elenco de estrellas en roles secundarios

Anne Hathaway compone a una Penélope lejos de la esposa paciente: una reina asediada por pretendientes que codician el trono. Tom Holland interpreta a Telémaco, el hijo que atraviesa la transición a la adultez. Completan el reparto John Leguizamo como el porquero leal a Odiseo, Robert Pattinson como el arrogante Antínoo, Samantha Morton como la hechicera Circe, Zendaya como la diosa Atenea y Lupita Nyong’o en un doble papel, como Helena de Troya y como Clitemnestra.

4.- Una narrativa no lineal con una moraleja de fondo

Tras un arranque con diálogos expositivos algo forzados, la película recupera el pulso narrativo que caracteriza a Nolan, con flashbacks que surgen de los propios relatos de los personajes. La ley de Zeus -la versión antigua de tratar a los demás como uno querría ser tratado- funciona como eje temático: incumplirla termina pasándole factura a Odiseo.

“La Odisea” y un futuro que la ata con la Scaloneta

“La Odisea” y un futuro que la ata con la Scaloneta

5.- Una película muy buena

Pese al despliegue visual, la carga emocional del filme llega tarde y resulta escasa frente a la acción; persiste el consenso de que Oppenheimer sigue siendo el trabajo mejor logrado de Nolan. Aun así, el balance es ampliamente positivo: en Rotten Tomatoes la película acumula un 96% de aprobación; y en Metacritic un 89 sobre 100.

Un récord de recaudación: “La Odisea” recaudó U$S 263,5 millones en su primer fin de semana

La película “La odisea”, del Christopher Nolan, se abrió paso hasta el primer puesto de la taquilla en Estados Unidos y en Canadá, al recaudar U$S 124,5 millones en su fin de semana de estreno. El filme sumó otros U$S 139 millones en el extranjero, para un total de U$S 263,5 millones, según Exhibitor Relations. La cifra cubre cómodamente el eventual presupuesto de U$S 250 millones. La cinta, que cuenta con un reparto de lujo encabezado por Matt Damon y Anne Hathaway, arrasó con las estimaciones anteriores, que pronosticaban una recaudación de menos de U$S 100 millones en su primer fin de semana. “Nolan es el único cineasta activo que podría tomar una historia antigua, atraer a un elenco tan vasto y talentoso y convertirla en un acontecimiento de la cultura pop”, dijo el analista David Gross. En un lejano segundo puesto, “Moana” recaudó U$S 19 millones en su segunda semana, para un total de U$S 178 millones a nivel global. Por detrás se ubicó “Minions & Monsters”, que sumó un total mundial de casi U$S 357,6 millones en tres semanas. “Toy Story 5” cayó al cuarto lugar en su quinta semana, con una recaudación global de casi U$S 958 millones.

Temas Robert PattinsonMatt DamonArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo nació La cuarta estrella, la canción que canta la Selección Argentina
1

Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina

Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España
2

Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?
3

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España
4

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España

Desintoxicación digital: métodos para combatir la ansiedad y problemas en adolescentes
5

Desintoxicación digital: métodos para combatir la ansiedad y problemas en adolescentes

Ranking notas premium
Conectividad y visitas: qué impacto se busca con las mejoras en el aeropuerto y en la terminal de Tucumán
1

Conectividad y visitas: qué impacto se busca con las mejoras en el aeropuerto y en la terminal de Tucumán

Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial
2

Diario de viaje: tres horas de espera, un susto en el avión y el último vuelo del Mundial

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial
3

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU
4

Sobre la necesidad vital de reformar la carta de la ONU

Del cierre a las reformas en el Banco Central
5

Del cierre a las reformas en el Banco Central

Más Noticias
Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Cómo impactó la tecnología en el primer Mundial de la inteligencia artificial

Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

Final del Mundial 2026: las 10 cosas que hay que saber antes de Argentina-España

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

¿Habrá feriado o asueto el lunes si Argentina gana el Mundial 2026?

Qué pasa si comés una manzana verde en ayunas: los beneficios que destacan los especialistas

Qué pasa si comés una manzana verde en ayunas: los beneficios que destacan los especialistas

La grasa abdominal está vinculada a varias enfermedades: qué alimentos pueden ayudarte a reducirla.

La grasa abdominal está vinculada a varias enfermedades: qué alimentos pueden ayudarte a reducirla.

¿Cuántos huevos se deben comer por semana? el veredicto de los especialistas

¿Cuántos huevos se deben comer por semana? el veredicto de los especialistas

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España

Policía, hospitales y municipios adaptaron sus operativos durante el partido Argentina-España

Cómo nació La cuarta estrella, la canción que canta la Selección Argentina

Cómo nació "La cuarta estrella", la canción que canta la Selección Argentina

Comentarios