La Odisea: el entrenamiento con el que Matt Damon logró su impactante transformación física

Theron también destacó la profundidad que el guion otorga a su propio papel femenino dentro de la trama. Sobre su experiencia, la ganadora del Oscar detalló: “Me dieron la oportunidad de hacer algo que no he tenido muchas veces, porque ella es un poco de todo. Eso es lo hermoso de ella”. La versión fílmica permite explorar matices psicológicos distintos a los presentes en el relato original atribuido a Homero.