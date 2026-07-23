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La Odisea: el entrenamiento con el que Matt Damon logró su impactante transformación física

Una rutina de ejercicios controlada y cambios alimenticios drásticos permitieron al protagonista representar la madurez del héroe clásico.

La Odisea: el entrenamiento con el que Matt Damon logró su impactante transformación física
Matt Damon en el Set de La Odisea
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • Matt Damon logró una notable transformación física para interpretar a Odiseo en la película 'La Odisea' de Christopher Nolan, buscando aportar realismo a su personaje.
  • A sus 55 años, el actor entrenó con Jason Walsh, eliminó el gluten y cambió su dieta bajo supervisión médica, generando sorpresa en colegas como Charlize Theron.
  • Este compromiso físico resalta la ambición del proyecto, prometiendo ser una de las adaptaciones del poema homérico más destacadas y realistas del cine comercial.
Resumen generado con IA

"La Odisea", la nueva película del director Christopher Nolan genera una expectativa inmensa debido al compromiso de su elenco principal. Matt Damon interpreta el papel de Odiseo con una transformación física que sorprendió tanto a la crítica como a sus propios compañeros de set. Este proyecto representa una de las adaptaciones más ambiciosas del poema homérico en la historia del cine comercial.

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El actor atravesó un proceso riguroso para alcanzar la apariencia necesaria del legendario héroe griego. Para lograr este objetivo, el intérprete trabajó estrechamente junto al entrenador Jason Walsh durante varios meses. La transformación implicó una reducción de peso significativa que busca otorgar realismo a las travesías del personaje en pantalla.

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El desafío de la disciplina física y la salud

El protagonista explicó que su preparación buscó un estado de bienestar integral más allá de la simple estética visual. Según comentó en una charla reciente: “Se trató más de estar realmente, realmente en forma, lo que implica cambiar la dieta y todo un estilo de vida. Hay que ser muy intencional con todo lo que consumes”. La rutina incluyó la eliminación del gluten y ajustes constantes en los hábitos alimenticios diarios.

A sus cincuenta y cinco años, el artista priorizó la seguridad médica durante todo el entrenamiento deportivo. El intérprete aseguró: “No hice el cambio de una manera poco saludable. Creo que si hubiera hecho lo contrario y hubiera subido de peso, habría sido peligroso y no es algo que volveré a hacer. Me sentí cómoda haciéndolo antes en mi vida”. Concluyó que evitaría aumentar masa corporal nuevamente por las posibles consecuencias físicas negativas.

Impresiones del elenco y la construcción del personaje

Charlize Theron interpreta a la ninfa Calipso y manifestó su asombro ante el resultado del entrenamiento de su colega. La actriz compartió entre risas: “Lo he visto sin todo ese traje. Es increíble. Increíble. Lo estoy mirando fijamente de forma extraña. Le estoy mirando el trasero ahora mismo. ¡No debería hacer eso! Está mal. Se veía increíble, sí”. Ambos profesionales volvieron a encontrarse en un rodaje, posterior a participar juntos décadas atras en otra película de época.

Theron también destacó la profundidad que el guion otorga a su propio papel femenino dentro de la trama. Sobre su experiencia, la ganadora del Oscar detalló: “Me dieron la oportunidad de hacer algo que no he tenido muchas veces, porque ella es un poco de todo. Eso es lo hermoso de ella”. La versión fílmica permite explorar matices psicológicos distintos a los presentes en el relato original atribuido a Homero.

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