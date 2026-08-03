Guerra en Medio Oriente: amenazas y retractaciones, la política de Trump hacia Irán

Ha declarado repetidamente la victoria al afirmar que las capacidades militares iraníes han sido completamente derrotadas, solo para después ajustar el calendario de guerra o amenazar a Teherán con más ataques. También elogió a los nuevos líderes iraníes el 17 de junio como “muy inteligentes” y “menos radicalizados” que sus predecesores que murieron en ataques aéreos estadounidenses e israelíes. Sin embargo, un Trump más frustrado dijo el 8 de julio que “ya no quería tratar con ellos” porque “son basura”. Estos son algunos ejemplos de sus amenazas y cómo las ha moderado después.