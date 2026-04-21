Secciones
SociedadTurismo

La ONU busca el nuevo mejor pueblo del mundo: los requisitos para convertirse en la joya del turismo

La convocatoria se mantiene abierta hasta el 30 de abril. Allí las provincias pueden enviar sus propuestas a la Secretaría de Turismo nacional.

La ONU busca el mejor pueblo del mundo. La ONU busca el mejor pueblo del mundo. (Imagen: Gobierno de la Nación)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La ONU abrió la convocatoria Best Tourism Villages 2026 para que Argentina postule hasta ocho pueblos antes del 30 de abril, buscando premiar el desarrollo rural sostenible.
  • Los candidatos deben tener menos de 15.000 habitantes y basar su economía en la tradición. Las provincias elevarán sus propuestas tras los éxitos de Maimará y Carlos Pellegrini.
  • El programa busca consolidar el turismo como motor de bienestar económico y preservación cultural, posicionando a los parajes argentinos en el mapa de destinos globales de élite.
Resumen generado con IA

Como lo fueron Carlos Pellegrini en Corrientes y Maimará en Jujuy en el último año, la dirección de Turismo de las Naciones Unidas vuelve a abrir la convocatoria para coronar al mejor poblado del globo. La nueva edición de Best Tourism Villages abrió sus postulaciones, buscando a los parajes turísticos más destacados del planeta en 2026.

Parecen los Alpes pero es en Argentina: el encantador pueblo rural escondido entre ríos y coníferas

Parecen los Alpes pero es en Argentina: el encantador pueblo rural escondido entre ríos y coníferas

Cada año, la ONU elige a las mejores localidades alrededor del mundo, basándose en un criterio que trasciende la geografía o los edificios alucinantes. Esta iniciativa pretende destacar el turismo rural basado en el impulso de la comunidad, comprometida por enseñar a sus visitantes la integralidad de su hogar. La organización aspira a premiar a aquellas aldeas que preservan y promueven sus valores, productos y estilos de vida en un esfuerzo conjunto de todos sus habitantes.

El camino a la corona: ocho candidatos por Argentina

En esta sexta edición, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación confirmó que Argentina podrá presentar hasta ocho candidatos para competir por el prestigioso galardón. El desafío no es menor: el objetivo es repetir o superar la hazaña de 2025, cuando los paisajes jujeños de Maimará y los esteros correntinos de Colonia Carlos Pellegrini lograron entrar en el selecto grupo de los mejores del planeta.

Para que un pueblo pueda aspirar con la distinción de ONU Turismo, debe cumplir con tres requisitos innegociables: poseer una baja densidad demográfica (con un máximo de 15.000 habitantes), estar inmerso en un entorno natural donde predominen actividades tradicionales como la agricultura o la ganadería, y demostrar un estilo de vida que ponga a la comunidad en el centro de la experiencia turística.

Más allá de la belleza visual, el programa Best Tourism Villages pone el foco en la sostenibilidad. No basta con tener montañas o ríos imponentes; la organización evalúa el compromiso de los pueblos con el cuidado del medio ambiente, la preservación de su patrimonio cultural y la generación de bienestar económico para sus habitantes. Es, en esencia, un reconocimiento a quienes ven en el turismo un motor de transformación positiva sin perder su identidad.

¿Cómo sigue la selección?

El proceso de postulación ya está en marcha y tiene una fecha límite. El 30 de abril cierra la inscripción a nivel nacional. Cada provincia argentina tiene la posibilidad de elevar sus propuestas, pero estas deben contar con el aval oficial de sus áreas de turismo y ser presentadas por los respectivos municipios.

Una vez recibidas todas las carpetas, un Comité de Profesionales de la Secretaría de Turismo nacional se encargará de elegir a los ocho representantes argentinos. Estos nombres serán enviados finalmente a la sede de la ONU, donde un jurado internacional decidirá quiénes se sumarán al Olimpo del turismo rural en este 2026.

Temas Organización de las Naciones Unidas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Argentina suma otro destino premiado: la ONU eligió a un pueblo como una de las mejores villas turísticas del mundo

Mark Zuckerberg pagó una cifra récord por su tercera mansión en Florida: cómo es y cuánto costó

Mark Zuckerberg pagó una cifra récord por su tercera mansión en Florida: cómo es y cuánto costó

Lo más popular
Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo
1

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a Chiqui Tapia y a Toviggino
2

La Cámara Federal de Tucumán apartó al juez de la causa en la que pidieron detener a "Chiqui" Tapia y a Toviggino

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy
3

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado
4

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes
5

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
3

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás
4

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos
5

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

Más Noticias
Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Preocupación en barrio Parque Sur por la aparición de varias serpientes: “La gente está muy asustada”

Amenazas de tiroteo en Tucumán: “Que haya que ‘cachear’ a los alumnos para que entren a la escuela es una locura”

Amenazas de tiroteo en Tucumán: “Que haya que ‘cachear’ a los alumnos para que entren a la escuela es una locura”

¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

¿Llega el “Súper El Niño” a Argentina? Qué dicen los pronósticos y cómo podría cambiar el clima en 2026

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

La advertencia del Feng Shui en abril: este es el objeto que debés sacar de tu mesa de luz antes de que termine el mes

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Alerta naranja y amarilla por tormentas fuertes, granizo y nieve: qué provincias están bajo riesgo hoy

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Otro planteo en la UNT por la reelección de un consejero

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: cuál será el mejor mes del año del Caballo de Fuego, según Ludovica Squirru

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

¿Cómo cambió la rutina escolar en Tucumán tras las amenazas de tiroteos?

Comentarios