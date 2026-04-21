La ONU busca el nuevo mejor pueblo del mundo: los requisitos para convertirse en la joya del turismo

Más allá de la belleza visual, el programa Best Tourism Villages pone el foco en la sostenibilidad. No basta con tener montañas o ríos imponentes; la organización evalúa el compromiso de los pueblos con el cuidado del medio ambiente, la preservación de su patrimonio cultural y la generación de bienestar económico para sus habitantes. Es, en esencia, un reconocimiento a quienes ven en el turismo un motor de transformación positiva sin perder su identidad.