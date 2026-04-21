La ONU busca el nuevo mejor pueblo del mundo: los requisitos para convertirse en la joya del turismo

Resumen para apurados
- La ONU abrió la convocatoria Best Tourism Villages 2026 para que Argentina postule hasta ocho pueblos antes del 30 de abril, buscando premiar el desarrollo rural sostenible.
- Los candidatos deben tener menos de 15.000 habitantes y basar su economía en la tradición. Las provincias elevarán sus propuestas tras los éxitos de Maimará y Carlos Pellegrini.
- El programa busca consolidar el turismo como motor de bienestar económico y preservación cultural, posicionando a los parajes argentinos en el mapa de destinos globales de élite.
Como lo fueron Carlos Pellegrini en Corrientes y Maimará en Jujuy en el último año, la dirección de Turismo de las Naciones Unidas vuelve a abrir la convocatoria para coronar al mejor poblado del globo. La nueva edición de Best Tourism Villages abrió sus postulaciones, buscando a los parajes turísticos más destacados del planeta en 2026.
Cada año, la ONU elige a las mejores localidades alrededor del mundo, basándose en un criterio que trasciende la geografía o los edificios alucinantes. Esta iniciativa pretende destacar el turismo rural basado en el impulso de la comunidad, comprometida por enseñar a sus visitantes la integralidad de su hogar. La organización aspira a premiar a aquellas aldeas que preservan y promueven sus valores, productos y estilos de vida en un esfuerzo conjunto de todos sus habitantes.
El camino a la corona: ocho candidatos por Argentina
En esta sexta edición, la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación confirmó que Argentina podrá presentar hasta ocho candidatos para competir por el prestigioso galardón. El desafío no es menor: el objetivo es repetir o superar la hazaña de 2025, cuando los paisajes jujeños de Maimará y los esteros correntinos de Colonia Carlos Pellegrini lograron entrar en el selecto grupo de los mejores del planeta.
Para que un pueblo pueda aspirar con la distinción de ONU Turismo, debe cumplir con tres requisitos innegociables: poseer una baja densidad demográfica (con un máximo de 15.000 habitantes), estar inmerso en un entorno natural donde predominen actividades tradicionales como la agricultura o la ganadería, y demostrar un estilo de vida que ponga a la comunidad en el centro de la experiencia turística.
Más allá de la belleza visual, el programa Best Tourism Villages pone el foco en la sostenibilidad. No basta con tener montañas o ríos imponentes; la organización evalúa el compromiso de los pueblos con el cuidado del medio ambiente, la preservación de su patrimonio cultural y la generación de bienestar económico para sus habitantes. Es, en esencia, un reconocimiento a quienes ven en el turismo un motor de transformación positiva sin perder su identidad.
¿Cómo sigue la selección?
El proceso de postulación ya está en marcha y tiene una fecha límite. El 30 de abril cierra la inscripción a nivel nacional. Cada provincia argentina tiene la posibilidad de elevar sus propuestas, pero estas deben contar con el aval oficial de sus áreas de turismo y ser presentadas por los respectivos municipios.
Una vez recibidas todas las carpetas, un Comité de Profesionales de la Secretaría de Turismo nacional se encargará de elegir a los ocho representantes argentinos. Estos nombres serán enviados finalmente a la sede de la ONU, donde un jurado internacional decidirá quiénes se sumarán al Olimpo del turismo rural en este 2026.