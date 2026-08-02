Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: "Nunca fue mi intención"
La cantante española inauguró su serie de recitales en el Movistar Arena con un estadio lleno y aprovechó el escenario para referirse al escándalo generado por una publicación en redes sociales. Emocionada, agradeció el apoyo del público argentino.
Resumen para apurados
- La cantante española Rosalía pidió disculpas públicas este sábado en su show en el Movistar Arena de Buenos Aires tras la polémica generada por una publicación en redes.
- Durante su primer recital en Argentina, la artista admitió su error en el escenario, recordó su debut local en 2019 y reafirmó su cariño por el público tras el incidente.
- La emotiva reconciliación con sus seguidores despejó tensiones y marcó el inicio de una serie de cuatro presentaciones totalmente agotadas que ofrecerá en la capital.
Después de varios días de polémica por una publicación en redes sociales que generó malestar entre los argentinos en plena euforia mundialista, Rosalía volvió a encontrarse con su público en Buenos Aires. La artista española abrió este sábado su primera presentación en el Movistar Arena y eligió el escenario para pedir disculpas de manera pública.
Pese a las críticas que recibió en los últimos días, el estadio lució colmado y los seguidores de la cantante respondieron con una cálida bienvenida. Incluso antes de que comenzara el recital, el ambiente reflejaba la expectativa por saber si la artista haría alguna referencia al episodio que protagonizó en internet.
Rosalía habló del escándalo y pidió disculpas a sus fans argentinos
La cantante comenzó el concierto poco después de las 21 con "Sexo, violencia y llantas" y fue recibida con una ovación. Más tarde interpretó "Reliquia", donde pronunció la frase "El cielo nació en Buenos Aires", uno de los momentos más celebrados por el público, que respondió con el tradicional cántico dedicado a la artista.
Sin embargo, uno de los instantes más esperados llegó alrededor de los 20 minutos de show, cuando Rosalía decidió dirigirse directamente a los presentes para referirse a la controversia.
"Bienvenidos al Lux Tour. ¿Cómo estáis? Pero madre mía, qué lío el otro día. He estado scrolleando, sin mirármelo mucho. Y rápido le doy un reposteo ahí (...) Tremenda cagada. Nunca fue mi intención", expresó desde el escenario.
La artista recordó además su primera visita al país, durante el festival Lollapalooza 2019, cuando aún daba sus primeros pasos en la escena internacional. Según explicó, ese momento fue determinante para su carrera y marcó el comienzo de su crecimiento artístico fuera de España.
En ese contexto, destacó el vínculo que mantiene con el público argentino y aseguró que siempre sintió un gran respaldo cada vez que se presentó en el país.
"Mi amor por Argentina, mi amor por este país, sigue intacto, igual que el primer día", afirmó. También sostuvo que no podría tener sentimientos negativos hacia un lugar que, según sus palabras, fue clave en su trayectoria y agradeció el acompañamiento recibido a lo largo de los años.
Antes de continuar con el recital, Rosalía cerró su mensaje con un agradecimiento a quienes asistieron al concierto y aseguró que llegó con la intención de entregar todo sobre el escenario. Sus palabras fueron recibidas con una nueva ovación por parte del público, que acompañó el resto del espectáculo.
El recital marcó el primero de los cuatro shows que la cantante ofrecerá en el Movistar Arena de Buenos Aires, en una gira que finalmente quedó atravesada tanto por la música como por el gesto de reconciliación con sus seguidores argentinos.