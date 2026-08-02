Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: "Nunca fue mi intención"

Rosalía habló del escándalo y pidió disculpas a sus fans argentinos

La cantante comenzó el concierto poco después de las 21 con "Sexo, violencia y llantas" y fue recibida con una ovación. Más tarde interpretó "Reliquia", donde pronunció la frase "El cielo nació en Buenos Aires", uno de los momentos más celebrados por el público, que respondió con el tradicional cántico dedicado a la artista.