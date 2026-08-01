Los pro y los contra de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central

La premisa: preservar el valor de la moneda

La Casa Rosada propone una serie de cambios a través de seis ejes: establecer un mandato único centrado en el control de la inflación, reforzar la autonomía de la entidad y de sus autoridades, eliminar las vías de financiamiento al Tesoro, redefinir qué utilidades pueden transferirse, usar parte de resultados contables para cancelar pasivos heredados y actualizar reglas operativas y de reservas. Pero, por sobre todo, la consigna es preservar el valor de la moneda nacional. En este aspecto, en el Gobierno consideran que hay que fijar eso en el artículo 1 de la Carta Orgánica. La actual redacción de ese artículo, surgida de la reforma kirchnerista, señala que el BCRA “tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. “Esa multiplicidad de objetivos que dispuso el kirchnerismo diluye sus responsabilidades, ya que “un banco central al que se le encomienda todo no puede ser evaluado por nada”, argumenta en la iniciativa. Así, el proyecto vuelve a un mandato único -preservar el valor de la moneda-. El motivo es que los otros objetivos, en la práctica, suelen terminar siendo fuente de emisión: perseguir la estabilidad financiera puede derivar en salvatajes al sistema bancario financiados con emisión monetaria, y apuntalar el empleo o desarrollo económico puede justificar bajar la tasa de interés o sostener el crédito más allá de lo que la economía puede absorber sin generar presión sobre los precios. Por eso, se vuelve al mandato que tienen los principales bancos centrales del mundo y que, en el caso argentino, con décadas de inflación recurrente, resulta aún más necesario que sea único y claro, explica Invecq Consultora Económica. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el mandato unívoco propuesto por Milei es una excepción a las reglas de los bancos centrales a nivel internacional. Sólo el Banco Central de Reserva de Perú o el Banco de Colombia, se asemejan a esta situación, siendo casos poco frecuentes.