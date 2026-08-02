Crawford y Gere: dos apellidos que marcaron los 90 se vuelven a unir

Hollywood está lleno de secuelas. Algunas llegan a los cines muchos años después de la película original. Otras aparecen en una alfombra roja, cuando dos actores jóvenes posan juntos y, por un instante, el público cree reconocer una historia anterior. Eso ocurrió en Nueva York durante la presentación de “The Shards”, cuando Kaia Gerber y Homer Gere quedaron frente a las cámaras y sus apellidos hicieron el resto.
No son hijos de la misma pareja. Kaia nació del matrimonio de Cindy Crawford con Rande Gerber, mientras que Homer es hijo de Richard Gere y Carey Lowell. Sin embargo, Crawford y Gere estuvieron casados entre 1991 y 1995, cuando ella representaba el nuevo poder de las supermodelos y él ocupaba el lugar del galán más buscado del cine estadounidense. Tres décadas más tarde, los hijos que tuvieron en relaciones posteriores terminaron trabajando en la misma serie.
La coincidencia podría haber quedado como una curiosidad de casting. En cambio, se convirtió en uno de los principales relatos alrededor del estreno. Kaia y Homer pertenecen a una generación que todavía intenta presentarse por sus propios méritos, pero carga con rostros, gestos y apellidos asociados a una época muy precisa. “The Shards” no reunió deliberadamente a los descendientes de una antigua pareja, aunque terminó produciendo algo que Hollywood entiende bien, una imagen nueva capaz de activar un recuerdo conocido.
Una adolescencia sin adultos
La serie se estrenará el 5 de agosto en FX y Hulu en Estados Unidos, con distribución internacional a través de Disney+. Tendrá diez episodios y está basada en “The Shards”, la novela que Bret Easton Ellis publicó en 2023 y que llegó en español con el título “Los destrozos”. El escritor, autor de “Menos que cero” y “American Psycho”, regresó allí a los códigos que atraviesan buena parte de su obra, desde los jóvenes privilegiados y emocionalmente desconectados hasta la violencia que se esconde detrás de una superficie impecable.
La historia transcurre en Los Ángeles en 1981 y sigue a Bret, un estudiante del último año de una escuela privada que desea convertirse en escritor. Su rutina comienza a alterarse con la llegada de Robert Mallory, un alumno nuevo, seductor y difícil de descifrar, al mismo tiempo que un asesino serial conocido como The Trawler ataca a adolescentes de la ciudad. Mientras sus amigos continúan entre fiestas, romances, drogas y casas donde los adultos casi nunca están, Bret empieza a sospechar que Robert puede guardar alguna relación con los crímenes.
Igby Rigney interpreta a esa versión joven y ficcionalizada de Ellis, acompañado por Kaia Gerber como Susan Reynolds y Homer Gere en el papel de Robert Mallory. Wes Bentley, Evan Rachel Wood y Jordan Roth integran el elenco adulto. La adaptación conserva el cruce entre memoria y ficción de la novela, aunque lo traduce al lenguaje de una producción construida sobre la belleza, el deseo y la amenaza.
Al frente del proyecto está Ryan Murphy, uno de los creadores que mejor aprendió a transformar historias oscuras en fenómenos populares. Después de series como Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, Feud y Pose, encontró un nuevo éxito masivo con Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story. La producción, protagonizada por Evan Peters, dio origen a una antología que continuó con Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menendez, centrada en el asesinato de José y Kitty Menendez y en las versiones enfrentadas sobre aquello que ocurrió dentro de la familia.
A principios de este año, Murphy volvió a trabajar sobre una historia instalada en la memoria colectiva con Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. La serie reconstruyó el romance, el matrimonio y la exposición pública de una pareja cuya intimidad terminó convertida en una obsesión nacional. Ese proyecto ayuda a entender su interés por The Shards. Murphy no suele regresar al pasado para reproducirlo de manera fiel, sino para observar cómo el deseo, la fama y las imágenes públicas terminan deformando la vida privada. Esta vez cambia los hechos reales por la ficción de Ellis, pero conserva un territorio conocido.
Todo ocurre en un Los Ángeles anterior a los teléfonos celulares, donde la información tarda en llegar y los adolescentes pueden desaparecer durante horas sin dejar registro. La ropa de Gucci y Armani, los autos, las piscinas nocturnas y las casas de familias vinculadas al espectáculo construyen un mundo en el que el dinero ofrece acceso a casi todo, excepto a la seguridad. La serie se mueve así entre el relato de iniciación, el thriller psicológico y el terror, pero también funciona como una fantasía visual sobre una década que una parte del público recuerda y otra aprendió a desear a través de imágenes ajenas.
Kaia después de la pasarela
Kaia Gerber llegó a la actuación después de construir una carrera propia dentro de la moda. Comenzó a trabajar como modelo cuando todavía era una niña, protagonizó una campaña de Versace y, durante la adolescencia, ingresó al circuito de las grandes pasarelas. Desfiló para firmas como Calvin Klein, Burberry, Miu Miu y Givenchy, además de construir una relación permanente con revistas y marcas que ya habían acompañado la trayectoria de su madre. Con el tiempo, dejó de presentarse solamente como modelo e incorporó proyectos empresariales, editoriales y actorales.
Su paso a la ficción fue gradual. Participó en producciones como “American Horror Stories", "Bottoms", "Palm Royale" y “Hacks”, donde comenzó a ampliar su recorrido frente a cámara. En “The Shards" interpreta a Susan Reynolds, la presidenta del centro de estudiantes y amiga cercana de Bret, una joven popular que conoce las reglas de su grupo y también aquello que debe callarse para permanecer dentro de él.
Además, Gerber es una lectora constante y suele aparecer incluso durante las semanas de la moda con algún libro entre las manos. En 2020 creó un club de lectura en Instagram para conversar con sus seguidores sobre obras que permitieran abordar temas difíciles de introducir en las redes sociales. El proyecto comenzó con "Gente normal”, de Sally Rooney, y reunió en sus encuentros a escritores, actores y figuras.
En marzo de 2024, aquella iniciativa se transformó en Library Science, la plataforma que fundó junto con la editora Alyssa Reeder para recuperar libros que suelen quedar fuera de las listas de los más vendidos y dar espacio a autores debutantes. El proyecto dio un paso más en 2026 con el lanzamiento de Library Science Issue 01, su primera publicación literaria impresa. El volumen reúne cuentos, ensayos, poemas, diarios de archivo, textos experimentales, fotografías y materiales personales de escritores y artistas, en una edición que también busca apoyar a librerías independientes.
Esa relación previa con los libros también explica su llegada a la adaptación de Bret Easton Ellis. Cuando Murphy consultó con el escritor quién podría interpretar a Susan, Ellis mencionó a Kaia. El productor ya había pensado en ella y, al llamarla, descubrió que Gerber venía siguiendo la novela y tenía especial interés en ese personaje. La elección no eliminó las comparaciones con Crawford, pero le permitió usar una familiaridad real con la moda y con la literatura para construir a una joven de 1981 sin convertirla en una imitación de su madre.
Durante la preparación, Kaia sí recurrió a Cindy para entender detalles del pelo y del estilo de aquellos años. La consulta tenía una lógica particular. Crawford no solo vivió esa estética, sino que fue una de las mujeres que ayudaron a definir cómo se recuerda hoy. Sin embargo, el vestuario de Susan no reconstruye la moda de las supermodelos de los noventa. Trabaja con siluetas preppy, cinturas altas, polos y peinados voluminosos propios del comienzo de la década anterior, cuando Cindy todavía no se había convertido en Cindy Crawford.
En la premiere, Kaia aseguró que había querido actuar desde pequeña y describió el rodaje como una de las experiencias más importantes de su vida. También definió a Homer como “el mejor compañero de escena” y aseguró que había sido “encantador” trabajar con él. Su sentido del humor, explicó, ayudó a aliviar un rodaje atravesado por escenas oscuras.
Homer y una entrada inesperada
Homer James Jigme Gere siguió un recorrido menos expuesto. Antes de actuar estudió artes visuales y psicología, y durante años mantuvo un perfil distante del modelo habitual del hijo de una estrella que comienza su carrera frente a las cámaras. Su carrera comenzó a tomar visibilidad a los 26 años, después de aparecer en dos episodios de “Euphoria”.
En “The Shards” ocupa un lugar central como Robert Mallory, el desconocido que altera el equilibrio del grupo. El personaje debe resultar atractivo y amenazante sin revelar con claridad dónde termina el misterio y dónde comienza la proyección de Bret. Para un actor que recién entra en la industria, se trata de un papel con una exposición considerable, rodeado además por la expectativa que genera trabajar con Murphy y adaptar una novela de Ellis.
Richard Gere acompañó ese comienzo sin transformarse en maestro de actuación. Homer contó que sus consejos “rara vez” se refieren a la técnica y suelen concentrarse en cómo comportarse dentro de un set y sostener una carrera de manera saludable. El actor de Pretty Woman, por su parte, elogió la naturalidad profesional de su hijo y bromeó con que ya podía retirarse porque estaba “pasando la antorcha”.
Kaia y Homer no se conocían antes de la serie, pero la conexión familiar se convirtió en la pregunta inevitable durante la promoción, aunque Homer le restó dramatismo. “Desde adentro, es realmente normal”, aseguró sobre su relación con Kaia. Ambos hablaron del pasado de sus padres antes de comenzar el rodaje y luego construyeron una amistad propia.
Antes de que existieran ellos
Cindy Crawford y Richard Gere se conocieron en 1988 durante un encuentro organizado alrededor del fotógrafo Herb Ritts, amigo de ambos y una de las figuras que conectaban la moda con Hollywood. Ella tenía 22 años y él 39, los separaban 17 años y dos momentos muy distintos de la vida. Crawford avanzaba hacia la cima de una industria que la consagraría como una de las supermodelos que definió la moda de los años noventa junto con Naomi Campbell, Linda Evangelista, Christy Turlington y Claudia Schiffer. Él había pasado por “American Gigolo” y “Reto al destino”, y pronto sumaría “Pretty Woman”, la película que consolidó su lugar como protagonista romántico.
La pareja era una síntesis perfecta del cambio que atravesaba la cultura de las celebridades. Gere pertenecía al cine, mientras que Crawford representaba una moda que había dejado de funcionar como un universo cerrado. Ya no era solamente la mujer que vestía la ropa de un diseñador. Su rostro vendía revistas, bebidas, programas de entrenamiento y una idea completa de vida. Juntos no necesitaban estrenar una película ni protagonizar una campaña para producir imágenes.
Una de ellas permanece ligada a la ceremonia de los Oscar de 1991. Cindy acompañó a Gere con un vestido rojo de Versace, de escote pronunciado y líneas simples, que terminó convertido en uno de los looks más recordados de la alfombra roja. Meses después se casaron en Las Vegas, en una ceremonia improvisada para la que utilizaron anillos hechos con papel de aluminio. La boda parecía confirmar una unión observada desde el comienzo como un acontecimiento público, aunque ambos intentaran mantener su intimidad fuera del alcance de la prensa.
El matrimonio terminó en 1995. Con los años, Crawford relacionó la ruptura con la diferencia de edad y con las etapas distintas en las que se encontraban. “Yo todavía tenía 22 años y estaba descubriendo quién era y qué quería ser”, recordó. También admitió que, aunque habían sido muchas cosas, no sabía si alguna vez habían llegado a ser amigos o pares.
No habló de aquellos años como un error. Gere le enseñó a manejar la fama y a establecer límites con las personas que se acercaban. Después, Cindy formó una familia con Rande Gerber y Richard tuvo a Homer con Carey Lowell. Lo que permaneció fue la imagen de dos personas que, durante algunos años, habían resumido una época.
Cuando Kaia Gerber y Homer Gere aparecieron juntos en la premiere, Cindy Crawford estaba entre los invitados. La escena podía leerse sin conocer demasiado sobre la serie. Una mujer que había ocupado durante décadas el centro de la imagen observaba ahora a su hija compartir el comienzo de una nueva ficción con el hijo de quien había sido su primer marido. No había reconciliación ni capítulo pendiente. Había una generación entrando en el espacio que la anterior comenzaba a mirar desde las butacas.
La escena también reproducía uno de los mecanismos de “The Shards". Brad Simpson explicó que los espectadores mayores pueden acercarse a la serie desde la nostalgia, mientras que los más jóvenes acceden a la fantasía de una época que nunca vivieron. Lo mismo ocurre con Kaia y Homer. Para algunos, sus apellidos llevan primero a Cindy Crawford y Richard Gere; para otros, ellos serán el comienzo de la historia y la antigua pareja aparecerá después, como una imagen rescatada del archivo de Hollywood.