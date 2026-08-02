Crawford y Gere: dos apellidos que marcaron los 90 se vuelven a unir

Todo ocurre en un Los Ángeles anterior a los teléfonos celulares, donde la información tarda en llegar y los adolescentes pueden desaparecer durante horas sin dejar registro. La ropa de Gucci y Armani, los autos, las piscinas nocturnas y las casas de familias vinculadas al espectáculo construyen un mundo en el que el dinero ofrece acceso a casi todo, excepto a la seguridad. La serie se mueve así entre el relato de iniciación, el thriller psicológico y el terror, pero también funciona como una fantasía visual sobre una década que una parte del público recuerda y otra aprendió a desear a través de imágenes ajenas.