Ricardo Quintela llamó a la unidad del Partido Justicialista, pero Axel Kicillof se distanció

Pese a esas ausencias, Quintela sostuvo que el justicialismo atraviesa un “proceso de unidad” y llamó a fortalecer al espacio para enfrentar al gobierno de Javier Milei en las próximas elecciones. Durante su discurso, el mandatario riojano vinculó el legado de Angelelli con la actualidad política y afirmó que el peronismo tiene la responsabilidad de transformar la realidad del país.