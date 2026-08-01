Rosalía debuta hoy en el Movistar Arena: horarios, setlist y detalles del recital

Rosalía llegó al país después de un par de semanas de la controversia por sus publicaciones en plataformas digitales tras la derrota de Argentina contra España en el Mundial de Fútbol. La controversia se dio luego de que sus seguidores notaran el posteo de Rosalía en su cuenta en el que la ex actriz erótica, Mia Khalifa, celebraba la caída de la albiceleste con “La Perla” de fondo. El video también agregaba: "¿Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas?". Aquello desató el enojo de fanáticos en las redes sociales, e incluso algunas intenciones generalizadas de devolver entradas, aunque oficialmente solo se registraron reembolsos de 100 tickets de todos los espectadores.