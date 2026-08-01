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Rosalía debuta hoy en el Movistar Arena: horarios, setlist y detalles del recital

La cantante española desplegará su primer show tras la polémica del Mundial que sin embargo no registró mayores inconvenientes en el desarrollo del evento.

Rosalía dará su primer show en el Movistar Arena.
Rosalía dará su primer show en el Movistar Arena. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rosalía inicia hoy sus cuatro conciertos agotados en el Movistar Arena de Buenos Aires para presentar su álbum Lux tras una polémica en redes.
  • La cantante llegó a Argentina tras una controversia por el Mundial que solo provocó 100 devoluciones. El show repasa su disco Lux junto a sus grandes éxitos.
  • Las cuatro fechas confirmadas hasta el 6 de agosto ratifican el arrastre de la artista en Argentina y reafirman su vigencia como fenómeno global de la música.
Resumen generado con IA

El derrotero del show de Rosalía llegó a su momento culminante. Tras reposteos, compartidos, sentencias mundialistas, críticas y conspiraciones, la cantante española desembarcó en la Argentina hace dos días para cumplir con los cuatro Movistar Arena que agotó en la venta previa. Las melodías de “Lux” serán las protagonistas de las próximas jornadas en el microestadio porteño que tendrá su inicio este sábado primero de agosto.

Quiso vender su entrada para Rosalía y descubrió la infidelidad de su novio

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Rosalía llegó al país después de un par de semanas de la controversia por sus publicaciones en plataformas digitales tras la derrota de Argentina contra España en el Mundial de Fútbol. La controversia se dio luego de que sus seguidores notaran el posteo de Rosalía en su cuenta en el que la ex actriz erótica, Mia Khalifa, celebraba la caída de la albiceleste con “La Perla” de fondo. El video también agregaba: "¿Cómo suena ahora que las perlas hayan sido derrotadas?". Aquello desató el enojo de fanáticos en las redes sociales, e incluso algunas intenciones generalizadas de devolver entradas, aunque oficialmente solo se registraron reembolsos de 100 tickets de todos los espectadores.

Accesos y recomendaciones para el show en Villa Crespo

A pesar de un panorama en apariencia tenso, Rosalía completará las fechas del 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena. En la previa del gran evento que ocurre después de los shows en Chile, la producción ya dejó en claro cuál era la dinámica de la jornada.

Para la primera de las cuatro citas agendadas, la organización del recinto ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo recomendó a los asistentes verificar con anticipación el acceso asignado en su ticket para evitar demoras en el ingreso. Las puertas del estadio se abrirán a las 19 h. La encargada de abrir la noche será Heidi Giel, quien se presentará desde las 20, mientras que Rosalía tiene previsto salir al escenario a las 21 h.

En cuanto a los ingresos, quienes cuenten con entradas para Golden Ring A y B, además de platea alta, deberán acceder por avenida Dorrego 489. El ingreso por avenida Corrientes 6094 estará habilitado para otro sector de platea alta, personas con movilidad reducida, y la boletería. En tanto, el público de Campo y Platea Baja deberá ingresar por Humboldt 450.

Transporte y elementos prohibidos

En materia de transporte, llegar al estadio ofrece múltiples alternativas. En subte, la mejor opción es la Línea B (estación Dorrego), mientras que en tren se puede optar por el Ferrocarril Urquiza (estación Federico Lacroze) o el San Martín (estación Villa Crespo). Para quienes prefieran el colectivo, las líneas 19, 34, 42, 47, 55, 65, 71, 76, 90, 109, 110 y 166, entre tantas otras, dejan a pocas cuadras del lugar. 

Asimismo, desde la producción hicieron hincapié en el listado de elementos prohibidos. No se podrá ingresar con alimentos ni bebidas, equipos profesionales de fotografía o video, drones, punteros láser, selfie sticks, pirotecnia, paraguas, mochilas de gran tamaño ni termos o mates. Tampoco estará permitido el acceso con vehículos personales como monopatines, skates o coches de bebé.

El setlist del "Lux Tour"

El espectáculo está diseñado como un recorrido sonoro y visual centrado en Lux, el cuarto álbum de estudio de la artista catalana. El material explora conceptos ligados al misticismo femenino, la transformación y la trascendencia, alternando pasajes de gran carga conceptual e íntima con explosiones de ritmo. Sin embargo, el público argentino también podrá disfrutar de los grandes hits que convirtieron a Rosalía en un fenómeno global. 

Según los ensayos y la lista tentativa proyectada para este Lux Tour, la velada combinará los nuevos lanzamientos con infaltables del calibre de “SAOKO”, “LA FAMA”, “LA COMBI VERSACE”, “CUUUUuuuuuute”, “BIZCOCHITO” y el emblemático himno veraniego “DESPECHÁ”. Tampoco faltarán composiciones clave de esta nueva etapa como “Reliquia” —donde entona la frase 'El cielo nació en Buenos Aires'— y la mismísima “La Perla”, el tema de la discordia.

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