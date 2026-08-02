El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define el tablero político rumbo a 2027

Las piezas del tablero político capitalino empiezan a moverse. En el Concejo Deliberante, los 18 representantes vecinales definen sus aspiraciones de poder de cara a 2027 con estrategias planificadas aunque presurosas, porque, coinciden, los tiempos electorales en Tucumán se han adelantado. ¿Cuántos ediles van por la reelección, hacia dónde apuntan los que no buscan renovar y quiénes son los indecisos?
El gobernador Osvaldo Jaldo fijó la fecha de los comicios provinciales para el 9 de mayo y en la dirigencia tucumana ya empiezan a analizar alternativas y alianzas. En el Concejo hay 18 representantes y ocho bloques políticos, de los cuales cuatro acompañan al mandatario provincial. Los ediles llegaron a las bancas a través de 16 listas diferentes en 2023.
Bloque mayoritario
En el Partido Justicialista (PJ), cuatro de los ocho ediles no pueden renovar su cargo en el cuerpo deliberativo por estar cumpliendo en esta gestión sus segundos mandatos consecutivos.
Uno de ellos es Fernando Juri, presidente del Concejo. Y si bien desde algún sector del peronismo se lo intenta posicionar para cargos legislativos o, incluso, para la Intendencia -en caso de que Rossana Chahla no defina su candidatura-, lo cierto es que su rol para 2027 no estaría definido.
El titular del bloque pejotista, Ernesto Nagle, fue el único concejal de la lista oficial de Jaldo en 2023; el resto encabezó acoples únicos. En comunicación con LA GACETA, el edil evitó dar certezas sobre su futuro electoral, pero agradeció las oportunidades de representación dadas por el partido. “He tenido el honor de encabezar la lista oficial del PJ en 2019 y en 2023”, expresó. En las últimas semanas, Nagle mantuvo una reunión con Jaldo en su despacho de la Casa de Gobierno para trasladar demandas vecinales y gestionar la continuidad de programas barriales.
Luego está el caso de Emiliano Vargas Aignasse, un aliado de la gestión capitalina actual. Habría conversaciones con el sector chahlista sobre un potencial armado electoral. En tanto, su primo, Facundo Vargas Aignasse (quien sí tiene posibilidades de reelección en el Concejo), apuntaría hacia la Legislatura de Tucumán. Lo mismo se comenta, extraoficialmente, acerca de los otros ediles mencionados.
De la familia Vargas Aignasse surgen otros dos actores clave: Carolina y Gerónimo Vargas Aignasse, ambos legisladores con mandato doble a punto de cumplirse. En la dirigencia se especula con el camino que podrían tomar los actuales integrantes de la Cámara.
El último peronista en no poder renovar mandato en 2027 es Gonzalo Carrillo Leito, que milita junto al legislador Mario Leito. El par peronista confía en que la solidez de su armado electoral los dejará bien parados en las elecciones del año que viene, aspirando a cargos ejecutivos o legislativos de relevancia.
El grupo pejotista se completa con los ediles Eduardo Molina, José María Franco y Hugo Andina Lizárraga, que sí tienen la posibilidad de aspirar a un nuevo mandato desde la banca de concejales.
Aliados de la conducción
En el cuerpo deliberativo también hay bancas repartidas entre los aliados del gobernador Jaldo. Entre ellos, Gastón Gómez (primer mandato), que proviene de Libres del Sur, el armado del ministro de Desarrollo Social Federico Masso.
Además está el par del Partido por la Justicia Social (PJS), Ana González y Carlos Ale. Responden al ex intendente Germán Alfaro, y aunque las conversaciones formales no se habrían concretado, los concejales podrían definir con libertad su rumbo político, ya sea aspirando por una nueva candidatura para el Concejo o apuntando a otros cargos electivos.
Acción Vecinal es un unibloque se conformó tras la salida de Carlos Arnedo del espacio alfarista. El ahora funcionario de Chahla dejó su banca a Cristian Abel, quien reafirmó su intención de dar continuidad a su mandato en el cuerpo parlamentario y posicionó a Arnedo como futuro legislador provincial.
La UCR y el bussismo
En la actual conformación hay cuatro concejales radicales, aunque divididos en tres bloques (dos unipersonales). Se buscaría que hacia 2027 esa fragmentación se corrija, pero en el espacio reconocen que en el partido la situación política es delicada.
Federico Romano Norri dijo públicamente que aspira a ser reelecto como concejal y que apoyará a su hermano, Agustín Romano Norri, para que haga lo propio en la Legislatura. Mientras tanto, Leandro Argañaraz no tendría definido su rol para 2027.
Luego, el par José María Canelada y Gustavo Cobos. El primero sería una pieza en consideración para una posible candidatura a intendente, aunque también podría reunir apoyos para encarar hacia la Legislatura. El segundo, en tanto, podría apostar a consolidar su rol como concejal un mandato más.
En Fuerza Republicana (FR) Ramiro Ortega cumple su segundo periodo como concejal. El titular del partido, el legislador Ricardo Bussi, confirmó que habría una intención preliminar de apostar por Ortega para una banca en la Cámara que hoy conduce Miguel Acevedo, como así también repetir la candidatura de Alfredo Terán de Zavalía en el cuerpo deliberativo municipal.
De todos modos, Bussi analizó que hay miembros del arco político que están “acelerando y quemando etapas de una manera sorprendente” de cara a 2027. Descartó que hoy existan alianzas ni intenciones de “adelantar” los recorridos de campaña. “Estamos cumpliendo nuestras funciones institucionales y sin estar buscando el voto; ni siquiera estamos saliendo al interior. Nosotros no hemos hablado con nadie ni nos han llamado. No creemos que sea el momento”, remarcó.
Al pensar en el Concejo Deliberante de la siguiente conformación aparece un partido que hoy no tiene representación pero que buscaría superarse en mayo próximo. En La Libertad Avanza (LLA) auguran con una “muy buena elección” en la Capital, una de las cuatro ciudades en las que concentran su estrategia electoral. Las otras son Yerba Buena, Concepción y Tafí Viejo. El partido que conduce Lisandro Catalán en Tucumán apuesta por un margen de entre ocho a 10 concejales por lista única.