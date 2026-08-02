El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define el tablero político rumbo a 2027

El titular del bloque pejotista, Ernesto Nagle, fue el único concejal de la lista oficial de Jaldo en 2023; el resto encabezó acoples únicos. En comunicación con LA GACETA, el edil evitó dar certezas sobre su futuro electoral, pero agradeció las oportunidades de representación dadas por el partido. “He tenido el honor de encabezar la lista oficial del PJ en 2019 y en 2023”, expresó. En las últimas semanas, Nagle mantuvo una reunión con Jaldo en su despacho de la Casa de Gobierno para trasladar demandas vecinales y gestionar la continuidad de programas barriales.