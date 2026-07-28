Rossana Chahla supervisó la obra hidráulica en el barrio 360 Viviendas: ya tiene un avance del 60%
El nuevo sistema hidráulico permitirá eliminar cuellos de botella, incrementar la capacidad de conducción del agua y mejorar las condiciones de vida de cientos de familias de la zona sur que cada temporada de lluvias convivían con el riesgo de inundaciones.
Resumen para apurados
- La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, supervisó la obra hidráulica en el barrio 360 Viviendas, que alcanza un 60% de avance para prevenir inundaciones.
- El proyecto, financiado al 50% entre el Municipio y la Provincia, readecúa 3.000 metros de canales y alcantarillas obsoletas dentro del Plan de Emergencia Hídrica.
- La obra finalizará en 60 días, antes de las lluvias, mejorando la fluidez del agua hacia el río Salí y la calidad de vida de familias históricamente afectadas.
La intendente de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, recorrió el avance de la obra hidráulica que la Municipalidad ejecuta en el barrio 360 Viviendas, en el extremo sur de la capital, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en una de las zonas históricamente más afectadas por los anegamientos durante las lluvias intensas.
La intervención forma parte del Plan de Emergencia Hídrica que impulsa la gestión municipal y es financiada en partes iguales por el Municipio y el Gobierno de Tucumán. El proyecto contempla la reconstrucción del Canal Sur Nueva Esperanza y la adecuación del Canal Norte Alejandro Heredia, mediante trabajos sobre aproximadamente 3.000 metros lineales de canales y la reconstrucción de tres alcantarillas estratégicas que desembocan en el río Salí.
Actualmente, las tareas se concentran en un tramo de aproximadamente 1.500 metros y registran un avance del 60%, con el objetivo de que la obra quede concluida antes del inicio de la próxima temporada de lluvias.
Durante la recorrida, Chahla destacó las mejoras incorporadas al sistema hidráulico y explicó que uno de los principales cambios consiste en aumentar la capacidad de conducción del agua con la construcción de nuevas alcantarillas de 4 metros de ancho por 2,20 metros de alto.
"Esta era la alcantarilla original: tres tubos de 80 centímetros cada uno. Ahora ustedes pueden apreciar el tamaño que tiene la nueva alcantarilla. Esto no tiene barreras; si el agua trae ramas o troncos, puede fluir sin obstáculos", explicó.
La jefa municipal remarcó además que el proyecto no solo amplía las alcantarillas, sino que modifica la pendiente del canal para acelerar el escurrimiento hacia el río Salí. "Los ingenieros aumentaron la pendiente para que el agua pueda desembocar más rápido. Va a haber una diferencia de más de dos metros respecto de la pendiente anterior. Hemos mejorado las alcantarillas, la profundidad y la capacidad del canal para lograr una mayor fluidez del agua", sostuvo.
Chahla recordó que la intervención es financiada conjuntamente entre la Provincia y el Municipio y destacó el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo. "Esta es la primera obra que realizamos con financiamiento compartido, 50% del Municipio y 50% de la Provincia. Quiero destacar el compromiso del gobernador Osvaldo Jaldo, que siempre se mostró muy interesado en resolver este tipo de problemas vinculados a las inundaciones", señaló.
La intendente afirmó que la prioridad es concluir los trabajos antes de la llegada del próximo período de lluvias intensas. "Lo más importante es que estamos planificando, ejecutando, controlando y haciendo que las cosas ocurran. Tenemos la necesidad imperiosa de terminar esta obra antes de que empiece la contingencia climática que todos conocemos", remarcó.
También puso en valor el uso de tecnología de última generación para el diseño del proyecto.
"El relevamiento con tecnología LiDAR nos permitió trabajar con información precisa y tener la tranquilidad de que estas obras realmente van a producir un impacto positivo en la vida de las personas. Estamos haciendo las cosas con buenas prácticas y con un fuerte respaldo técnico", enfatizó.
Detalles técnicos de la obra
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Claudio Bravo, explicó que uno de los principales objetivos fue eliminar los obstáculos que dificultaban el escurrimiento del agua.
"Lo que hemos tratado de hacer es quitar los cuellos de botella e incrementar al máximo la pendiente del canal para que el agua fluya. Acá había tres caños que permanentemente se obstruían y ese era uno de los principales problemas que queríamos resolver", indicó.
El funcionario aseguró que los estudios realizados permiten prever una mejora significativa en el funcionamiento del sistema. "Hemos realizado modelos matemáticos y todos los estudios técnicos necesarios. Estamos convencidos de que esta obra va a mejorar, sin lugar a dudas, la calidad de vida de la gente que vive en esta zona y que históricamente sufría inundaciones", expresó.
Bravo explicó además que el relevamiento topográfico permitió conocer cómo cambió el comportamiento del río Salí a lo largo de los años. "Hoy sabemos con certeza que el río Salí descendió más de tres metros respecto de cuando se construyó el dique El Cadillal. Esa situación nos permitió modificar la pendiente del canal para que el agua escurra mucho más rápido", detalló.
Finalmente, confirmó que los trabajos avanzan dentro de los plazos previstos. "La obra ya tiene un avance del 60% y estimamos que en aproximadamente dos meses estará completamente terminada", precisó.
Rossana Chahla supervisó la obra hidráulica del barrio 360 Viviendas
A su turno, el representante técnico de Galindo Construcciones, la empresa que ganó la licitación del proyecto, ingeniero Marcelo Robarini, coincidió en que los trabajos evolucionan según el cronograma previsto. "Estamos en un estado de avance del 60%. La obra comprende movimientos de suelo, ejecución de alcantarillas y distintas estructuras de hormigón", explicó.
El profesional indicó que la empresa prevé concluir todas las tareas en un plazo de 60 días. "Estimamos que en 60 días estarán plenamente operativos tanto el Canal Nueva Esperanza Sur como el Canal Alejandro Heredia", afirmó.
Robarini detalló que las tareas comenzaron con el desmalezamiento y la limpieza integral del sector para luego avanzar con maquinaria pesada en la conformación de los nuevos perfiles hidráulicos. "Nos apoyamos permanentemente en estudios topográficos para verificar que el proyecto se ejecute exactamente como fue diseñado. Eso nos permite garantizar el funcionamiento hidráulico previsto", señaló.
Por último, sostuvo que la diferencia entre la infraestructura existente y la proyectada permitirá un cambio sustancial para los vecinos. "Cuando comparamos las antiguas secciones del canal y de las alcantarillas con las que tendrá la obra terminada, la mejora es enorme. Esto va a significar un cambio sustancial en la calidad de vida de toda la gente que vive en este sector de la ciudad", concluyó.