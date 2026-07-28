Rossana Chahla supervisó la obra hidráulica en el barrio 360 Viviendas: ya tiene un avance del 60%

La jefa municipal remarcó además que el proyecto no solo amplía las alcantarillas, sino que modifica la pendiente del canal para acelerar el escurrimiento hacia el río Salí. "Los ingenieros aumentaron la pendiente para que el agua pueda desembocar más rápido. Va a haber una diferencia de más de dos metros respecto de la pendiente anterior. Hemos mejorado las alcantarillas, la profundidad y la capacidad del canal para lograr una mayor fluidez del agua", sostuvo.