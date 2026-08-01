Qué hay detrás del ritual de la caña con ruda: el verdadero significado de una costumbre centenaria

Cada 1 de agosto, miles de personas en la Argentina mantienen viva una costumbre que atraviesa generaciones: tomar caña con ruda en ayunas. Para muchos, este ritual simboliza un deseo de salud, protección y prosperidad para el resto del año. Aunque suele relacionarse con el Día de la Pachamama, especialistas explican que ambas prácticas tienen orígenes diferentes, aunque con el tiempo terminaron fusionándose en el imaginario popular.