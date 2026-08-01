Qué hay detrás del ritual de la caña con ruda: el verdadero significado de una costumbre centenaria

Resumen para apurados
- Cada 1° de agosto, miles de personas en Argentina toman caña con ruda en ayunas para atraer salud y protección contra los males del invierno.
- La tradición surgió en el Noreste argentino al fusionar la medicina ancestral con aguardiente colonial, asociándose con el tiempo al Día de la Pachamama.
- La práctica se consolida como un símbolo cultural de renovación e identidad que perdura entre generaciones para iniciar agosto con esperanza.
Cada 1 de agosto, miles de personas en la Argentina mantienen viva una costumbre que atraviesa generaciones: tomar caña con ruda en ayunas. Para muchos, este ritual simboliza un deseo de salud, protección y prosperidad para el resto del año. Aunque suele relacionarse con el Día de la Pachamama, especialistas explican que ambas prácticas tienen orígenes diferentes, aunque con el tiempo terminaron fusionándose en el imaginario popular.
La tradición de beber caña con ruda es una de las expresiones culturales más representativas del inicio de agosto, un mes que históricamente estuvo asociado a los cambios de estación y a la necesidad de resguardarse de las enfermedades propias del invierno.
La diferencia entre la caña con ruda y el ritual de la Pachamama
Si bien ambas celebraciones coinciden el 1° de agosto, no tienen el mismo origen. Según explicó la especialista en espiritualidad natural Flavia Carrión, agosto representa un momento de transición dentro del ciclo agrícola, en el que se agradece a la Tierra por los alimentos recibidos y se realizan ofrendas para pedir salud, abundancia y bienestar durante los meses siguientes.
Sin embargo, aclaró que la caña con ruda no forma parte necesariamente de ese ritual. Aunque puede integrarse al clima espiritual de la fecha y acompañar las prácticas de agradecimiento, su historia es distinta y no debe confundirse automáticamente con las ceremonias dedicadas a la Pachamama.
El origen de la tradición de tomar caña con ruda
Esta costumbre nació principalmente en el Noreste argentino, especialmente en las provincias de Corrientes y Misiones, además de Paraguay. Sus raíces están vinculadas al uso ancestral de plantas medicinales y a la búsqueda de protección frente a las enfermedades y las dificultades que solían intensificarse durante el invierno.
Con el paso del tiempo, la ruda comenzó a combinarse con la caña, un aguardiente incorporado durante la época colonial. Así surgió una preparación a la que la tradición popular le atribuyó la capacidad de alejar las enfermedades, las malas energías, la envidia y los llamados "males del invierno".
Qué representa cada ingrediente de la caña con ruda
Más allá de sus usos tradicionales, tanto la ruda como la caña poseen un fuerte valor simbólico dentro de esta práctica.
La ruda es considerada una planta protectora y, además, es conocida por sus propiedades medicinales, especialmente relacionadas con el sistema digestivo y reproductor. En la tradición popular se la vincula con la limpieza energética y la protección frente a influencias negativas, motivo por el cual muchas personas también la cultivan en la entrada de sus hogares.
La caña, por su parte, es una bebida con amplia presencia en las costumbres del Litoral argentino y de Paraguay. Según explicó Carrión, al tratarse de un alcohol de origen vegetal, suele asociarse con el plano espiritual, mientras que la ruda aporta el componente purificador y protector.
Desde esta perspectiva, la unión de ambos ingredientes simboliza el paso hacia una nueva etapa, dejando atrás aquello considerado negativo para comenzar agosto con una intención de renovación, bienestar y esperanza.