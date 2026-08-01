Horóscopo chino agosto: los signos que recibirán un potente impulso de renovación en el mes más intenso del año, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru ya lo había advertido y sus previsiones empiezan a cobrar sentido. Agosto se consolida como uno de los momentos más dinámicos del año, marcando un ritmo que exige movimiento, agilidad y visión. En este periodo, la renovación energética transforma el panorama para varios signos que se descubrirán con una actitud renovada. Este punto de inflexión surge del encuentro entre la astucia estratégica, la inteligencia y la adaptabilidad del Mono, combinadas con el dinamismo y el empuje arrollador del año del Dragón.