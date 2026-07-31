Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Agosto llega con un cambio de energía que, según las predicciones de Ludovica Squirru, podría convertirse en un punto de inflexión para quienes esperan avanzar en proyectos, resolver asuntos pendientes o dar un giro a su vida laboral. La especialista en horóscopo chino sostiene que este período reunirá las condiciones ideales para dejar atrás el estancamiento y animarse a tomar decisiones importantes.