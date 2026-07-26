Horóscopo semanal: cómo afectará la Luna llena en Acuario a cada signo del zodíaco

La Luna Llena en Acuario influye en la zona de la pareja, las asociaciones y los vínculos más importantes. Una relación puede alcanzar un nuevo equilibrio o visibilizar lo necesario para continuar su desarrollo, así como la falta de motivación para seguir intentándolo. Por otra parte, el Sol, tu planeta regente, inició su tránsito por tu signo muy cerca de Júpiter. Durante esta temporada se recupera la confianza, la presencia y una sensación de expansión contagiosa hacia varios aspectos cotidianos, marcando un período donde los acontecimientos juegan a favor.