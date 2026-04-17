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Resolución de la Cámara

La Justicia ordenó al Colegio de Abogados matricular de inmediato a un retirado judicial

La Cámara Contencioso hizo lugar a un amparo presentado por el letrado

El Colegio de Abogados deberá matricular a un profesional retirado del Poder Judicial. El Colegio de Abogados deberá matricular a un profesional retirado del Poder Judicial.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Cámara Contencioso de Tucumán ordenó al Colegio de Abogados matricular de inmediato a un profesional retirado del Poder Judicial tras un amparo presentado por el letrado.
  • El fallo surge ante la negativa de la entidad para inscribir al exintegrante de la Justicia, quien recurrió a la vía judicial para garantizar su derecho al ejercicio profesional.
  • Esta resolución sienta un precedente clave sobre la transición de funcionarios judiciales a la actividad privada, limitando las restricciones de los colegios profesionales.
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