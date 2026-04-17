La Justicia ordenó al Colegio de Abogados matricular de inmediato a un retirado judicial

El Colegio de Abogados deberá matricular a un profesional retirado del Poder Judicial.
Resumen para apurados
- La Cámara Contencioso de Tucumán ordenó al Colegio de Abogados matricular de inmediato a un profesional retirado del Poder Judicial tras un amparo presentado por el letrado.
- El fallo surge ante la negativa de la entidad para inscribir al exintegrante de la Justicia, quien recurrió a la vía judicial para garantizar su derecho al ejercicio profesional.
- Esta resolución sienta un precedente clave sobre la transición de funcionarios judiciales a la actividad privada, limitando las restricciones de los colegios profesionales.
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