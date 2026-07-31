Marcó del Pont defendió su gestión en el Banco Central y respondió a las críticas de Milei
La ex titular de la entidad rechazó las acusaciones del presidente sobre la emisión monetaria durante el kirchnerismo, defendió el uso de reservas para cancelar deuda con el FMI y cuestionó el proyecto de reforma de la carta orgánica.
Resumen para apurados
- La expresidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, rechazó este viernes en Argentina las acusaciones de Javier Milei sobre emisión e irregularidades durante su gestión.
- Milei acusó al kirchnerismo de robos mediante emisión. Marcó del Pont justificó el uso de reservas para cancelar la deuda con el FMI y cambiar la deuda externa por deuda interna.
- La exfuncionaria advirtió que la reforma propuesta por el Gobierno quitará facultades regulatorias al BCRA sobre créditos, tarjetas de crédito y tasas de plazos fijos.
La ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont respondió este viernes a las acusaciones formuladas por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional en la que presentó la reforma de la carta orgánica de la entidad.
"No me sorprendí. Es inasible el discurso del Presidente con cifras estrafalarias que nadie entiende, con injurias, con falsedades, con enormes inconsistencias", sostuvo la ex funcionaria, en diálogo con radio La Red.
Además, defendió el rol del Banco Central y remarcó que "tiene bajo sus funciones justamente emitir dinero". "No falsifica dinero, sino que tiene en cabeza la emisión de la moneda nacional. Y en segundo lugar, hace referencia a algo de lo cual yo me enorgullezco, de haber votado el desendeudamiento con el FMI con el pago de reservas, algo así de un poco más de U$S9.000 millones, que fue el inicio del proceso de desendeudamiento que caracterizó el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que dejó a la Argentina absolutamente desendeudada", afirmó.
Explicó que aquella estrategia respondió a una decisión económica del Gobierno de entonces. "Posteriormente se inició otro proceso, porque Argentina tenía su superávit externo, tenía muy buenas reservas internacionales, y la opción estratégica fue: ¿nos seguimos endeudando con el mercado financiero a tasas más altas, u optamos por usar las reservas internacionales y darle una letra al Banco Central que pagaba una tasa de interés muy inferior?", planteó.
Qué había dicho Milei sobre Marcó del Pont y el Banco Central
Durante la cadena nacional del jueves, Milei apuntó contra la emisión monetaria durante el kirchnerismo, en particular por la creación del Fondo del Bicentenario en 2010 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central en 2012.
"La expresidenta y actual condenada por delitos de corrupción, Cristina Kirchner, en complicidad con Marcó del Pont, les robó US$10.000 millones a los argentinos. A partir de esa estafa, y con el objetivo de eludir las consecuencias legales, en 2012 se modificó la carta orgánica del Banco Central, lo que impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de los argentinos", expresó el mandatario.
Frente a esas afirmaciones, Marcó del Pont sostuvo que el Banco Central "es parte del Estado Nacional" y cuestionó la forma en que el Presidente plantea la relación entre ambas instituciones.
"En aquel momento el Estado nacional en su conjunto se desendeudó con los acreedores internacionales y se endeudó con el Banco Central. No solamente pagás menos tasa de interés, sino porque te independizás del ciclo de la psicopateada, de los costos y de los condicionantes que siempre ponen los mercados financieros o el mismo FMI", consideró.
También cuestionó el tono utilizado por Milei en sus intervenciones públicas. "Esto es todos los días. Es imposible, está enfermo de odio este presidente. Lo escuché y quizás lo esperaba porque no es la primera vez que larga improperios a diestra y siniestra", afirmó.
Críticas a la reforma de la carta orgánica
En otro tramo de la entrevista, Marcó del Pont cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y advirtió que la iniciativa limitaría las herramientas de regulación de la entidad. "Es grave porque le está quitando facultades para regular sobre cuestiones que son hoy muy importantes para los consumidores que están endeudados, de las pequeñas y medianas empresas que no tienen crédito", sostuvo.
"Se pierden las facultades para intervenir en temas tan sensibles como es el costo que te cobran en la tarjeta de crédito, o lo que te pagan por un plazo fijo, o eventualmente hacia dónde va el crédito, cuáles son las prioridades en la asignación de crédito", completó.
Por último, Marcó del Pont se refirió al punto del proyecto que propone endurecer las condiciones para remover al presidente del Banco Central, exigiendo una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y calificó esa iniciativa como "una barbaridad".