Marcó del Pont defendió su gestión en el Banco Central y respondió a las críticas de Milei

Además, defendió el rol del Banco Central y remarcó que "tiene bajo sus funciones justamente emitir dinero". "No falsifica dinero, sino que tiene en cabeza la emisión de la moneda nacional. Y en segundo lugar, hace referencia a algo de lo cual yo me enorgullezco, de haber votado el desendeudamiento con el FMI con el pago de reservas, algo así de un poco más de U$S9.000 millones, que fue el inicio del proceso de desendeudamiento que caracterizó el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, que dejó a la Argentina absolutamente desendeudada", afirmó.